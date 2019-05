Esther: ‘Mijn baas wil me verhuren aan zijn klanten, wat moet ik nu?’

Als de zaken even wat minder gaan, bedenkt Guido, eigenaar van een bedrijfsverzamelgebouw, een plan: hij gaat Esther, zijn office manager, verhuren voor administratieve klussen. Zijn huurders zijn geïnteresseerd, maar Esther is minder enthousiast. Ze is geen slaaf!

Guido: ‘Ik bezit een middelgroot pand in de binnenstad dat ik verhuur aan een stuk of acht bedrijfjes. Startups, zzp-ers, dat soort spul. Esther is daar vijf ochtenden om de boel in de gaten te houden en voor de administratie. Door omstandigheden staan vijf ruimtes op dit moment leeg en daardoor is er voor Esther niet zo veel te doen. Ik heb wat dingetjes uitstaan en ik denk dat alle ruimtes over een halfjaar wel weer verhuurd zijn, maar op dit moment moet er geld bij. Esther is daarin een flinke kostenpost.

Ik heb overwogen om haar gedeeltelijk te ontslaan, maar dan loop ik het risico dat ze helemaal vertrekt en zo’n goede kracht vind je niet zo snel. Dus toen bedacht ik dat ik haar zou kunnen verhuren, dat ze klussen doet voor de huurders tegen een tarief dat gelijk ligt aan het salaris dat ik haar betaal. Zo verdient ze zichzelf als het ware terug.

Ik had het natuurlijk eerst met Esther moeten overleggen, maar die stap heb ik in mijn enthousiasme overgeslagen. Ik heb direct een mail gestuurd naar alle huurders, en cc naar Esther, waarin ik haar diensten aanbood.

Nou, Esther was razend. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om haar in de uitverkoop te doen. Dat ze meer waard was dat dat. Ik had het natuurlijk met haar moeten overleggen, ze werkt immers al jaren voor me. Maar dan nog, ze is bij mij in dienst, dus ik mag toch zelf weten hoe ik haar inzet?’

Esther: ‘Ik wist niet wat ik zag toen ik dat mailtje opende. Ik ben geen slaaf! Ik heb een arbeidsovereenkomst waarin staat welke werkzaamheden ik voor Guido doe en op welke momenten en onder welke omstandigheden. Ik werk voor hém. Dat is een afspraak tussen twee vrije mensen. Hij kan me niet zo maar aan anderen aanbieden! Zonder dat ik het weet! Echt, het voelde alsof ik op de slavenmarkt stond en hij me aanprees: kijk eens wat een spierballen, te huur voor 25 euro per uur! Zo vernederend.

Ik heb Guido uitgelegd dat hij niet zo met zijn personeel kan omgaan, dat ik een vrij mens ben en dat ik op z’n minst inspraak wil als hij mijn contract verandert. Maar daar begreep hij niets van. Hij gebruikte van die managerstaal, dat ik een asset was en dat hij me mocht inzetten zoals het hem beliefde. Dat ik voor 24 uur word betaald en dit ik in die uren beschikbaar moet zijn. Maar ik heb een arbeidscontract met hém en niet met de huurders. Dat vond hij onzin. Alles wat ik zei vond hij trouwens onzin.

Maar ik ga het niet doen. Het zijn altijd de vervelendste klusjes die ze afschuiven. Daarnaast, als office manager heb ik een zekere status onder de huurders. Die raak ik natuurlijk kwijt als ik voor ze moet gaan werken, uitgeleend door Guido! Bovendien, 25 euro per uur is belachelijk weinig. Ik ben veel meer waard. En dan moet ik vervolgens zeker ook nog mijn eigen ‘uitleningen’ gaan administreren. Mooi niet.’

De mediator: ‘Ik lees jullie verhalen en vraag mij af wat jullie zouden doen als je de basis van de redenen van elkaar zou horen. Zou je dan begrip hebben voor elkaars verhaal? Guido, jij geeft aan snel en enthousiast te hebben gehandeld. Prima, maar wat Esther zegt is dat zij zich niet gerespecteerd en gewaardeerd voelt, een slaaf voelt zij zich. Ik denk dat er eerst moet worden stilgestaan bij de gevoelens voor elkaar. De zorg voor de maanden van minder werk en inkomen én het gevoel van Esther dat zij ervaart bij deze eenzijdige oplossing. Daar zal nu eerst tijd in moeten worden geïnvesteerd zodat er vertrouwen kan ontstaan verder te praten met elkaar. Wellicht komt daar een mooie creativiteit uit voort die jullie verder helpt de toekomst in. Als je tijd neemt voor elkaar kan dat zomaar gebeuren. Eigenlijk een kleine moeite die maar al te vaak wordt overgeslagen.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.