Eva Jinek grof neergehaald door columnist en iedereen is boos

‘Representatief zag het er de laatste dagen bij Eva Jinek niet meer uit. Onderuitgezakt in een stoel, met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op camping De Zwetende Otter zat,’ dat schrijft De Limburger-columnist Ruud Maas over de hoogzwangere Eva Jinek. Als het aan hem lag, had Jinek veel eerder met zwangerschapsverlof moeten gaan. Zijn mening heeft honderden boze tongen losgemaakt op social media.

‘Waarom?’

‘Waarom wilde ze zó graag bewijzen dat je zwanger een talkshow kunt presenteren? Je moet naar Eva willen kijken vanwege haar scherpte, niet om te zien of de bevalling tijdens de uitzending begint,’ zo gaat Ruud verder. Hij schrijft zijn column naar aanleiding van Eva Jinek’s zwangerschapsverlof, dat ze eind juli aankondigde. Een week eerder dan gepland, zo vertelde Eva zelf tijdens de uitzending. Maar volgens de columnist dus alsnog te laat.

Boze reacties

De uitgesproken mening maakt een hoop boze tongen los op sociaal media. Want waarom zou een zwangere vrouw eerder moeten stoppen met werken? De reacties zijn dan ook niet mals.

Gadverdamme. Hoe kan je dit over een hoogzwangere vrouw schrijven die tot het laatst keihard doorwerkt.

Sorry hoor dat we er minder elegant uitzien als we kinderen voor de mensheid produceren, iets wat jullie niet kunnen. https://t.co/bU8rjRpgA7 — Anne Fleur Dekker (@annefleurdd) 6 augustus 2018

Ik kreeg tijdens mijn zwangerschappen van meerdere mannen te horen dat “iedereen weet dat zwangere vrouwen door de hormonen niet meer goed kunnen proeven” en dat de hoofdredacteur me dus zolang beter kon thuishouden #owkeu — Hiske Versprille (@HiskeVersprille) 6 augustus 2018

Ik betreur dat ik ooit zwanger bij de uitgever van De Limburger een workshop heb gegeven. Met zulke columns heb je als zwangere geen vijand meer nodig. https://t.co/IO6MgK9dnp pic.twitter.com/fbsFFG0AxQ — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) 6 augustus 2018

#NadiaMoussaid spreekt in ieder geval beter Nederlands dan #EvaJinek en is ook beter gekleed. Eva Jinek die #BillClinton in haar lingerie en met uitpuilende borsten interviewt vond ik niet zo handig. De kat op het spek binden. — Robert De Boeck (@RobertDeBoeck) 31 juli 2018

Benieuwd naar de gehele column? Die kun je hier lezen. Ben jij het met de columnist eens?



