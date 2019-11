In een betoog in de Volkskrant windt ceo Eveline-Carolina van Straten er geen doekjes om: we gebruiken het glazen plafond als excuus. Volgens haar moeten we het in Nederland over een heel andere boeg gooien.

‘Werken is niet iets waar je over praat, het is iets wat je doet. Ongeacht of je man of vrouw bent, kinderen hebt of niet. Als je geld wilt verdienen, dan moet je ervoor werken. Klaar.’ Als zelfstandig ondernemende vrouw heeft Van Straten dan ook nooit last gehad van onzichtbare barrières: ‘Ik creëer mijn eigen weg en niets staat me in de weg.’

Excuustruus

Toch ziet ze in Nederland in tegenstelling tot Amerika waar het glazen plafond zelden onderwerp van gesprek is, het omgekeerde gebeuren. We gebruiken het glazen plafond als excuus. ‘Lekker wijzen naar een ander. Maar hoe eerlijk is dat? Net zo eerlijk als roepen dat je niet kunt afvallen, want de chocolade is zo lekker, dus de schuldige is de chocoladefabriek. Nee, jij laat je klein houden. Dat ‘glazen plafond’ bestaat alleen in je hoofd.’

Keurslijf

Volgens haar plaatsen we vrouwen in een keurslijf, zodra we het over het glazen plafond hebben. ‘Je zegt dat ze een soort halve mannen moeten worden. Maar als jij als manwijf moet concurreren met een echte man, dan verlies je de strijd. Je kunt als vrouw niet net doen alsof je een man bent. Dat moeten we ook niet willen. We zijn niet hetzelfde − en dat hoeft ook niet. De hele discussie over meer vrouwen aan de top moet weg. Laten we de focus verleggen naar al die vrouwen die al op hoog niveau werken, maar zelden aan bod komen.’

Selffulfilling prophecy

Dat hele keurslijf en het gesprek over het glazen plafond noemt Van Straten een selffulfilling prophecy: we houden het zelf in stand. ‘Zolang we blijven roepen dat vrouwen geen topbanen kunnen hebben, zal deze gedachtegang worden bevestigd.’

Girls run the world

Maar als we dat glazen plafond eenmaal kunnen doorbreken (of negeren, you name it) is er volgens Van Straten een grote verschuiving op komst. ‘Als je kijkt naar het vrouwelijk potentieel op het gebied van ondernemerschap, dan heb je het over een gigantische groep vrouwen. Dat is een enorme bubbel, en die bubbel gaat binnenkort barsten. Girls rule the world − en dat mag iedereen weten.’

Het volledige betoog van Eveline-Carolina van Straten over het glazen plafond kun je hier lezen.

Wie is Eveline-Carolina van Straten?

Eveline-Carolina van Straten is ceo van Eve&Lilith, een platform voor ondernemende en ambitieuze vrouwen. Hiermee wil ze vrouwen aanmoedigen om het keurslijf waarin we millennia lang zijn geduwd van zich af te schudden en onszelf meer te laten zien. Ook richtte ze De Sisterhood op, waarbij empowered women elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken aan een toekomst van krachtige vrouwen.

