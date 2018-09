 Kubilay Kaya: ‘Mezelf promoten vind ik ook nog steeds lastig’

Want: de oud-producer van Ali B brengt op 14 september zijn eigen album uit: Wanneer je er langer naar luistert, wordt het best mooi.

Vanwaar de titel van het album?

‘Het is cynisch bedoeld. Ik ben lange tijd producer geweest voor Ali B. We scoorden grote hits als Leipe mocro flavour, maar we kregen ook weleens negatieve reacties. Voor mij kwam dat dan niet zo hard aan, ik stond toch niet op de voorgrond. Lange tijd durfde ik niet solo te gaan omdat eventuele negatieve reacties dan wel direct op mij gericht zouden zijn. Bij het maken van dit album was ik best bang dat managers en labelbazen mijn muziek zouden afwijzen. Uit onzekerheid zei ik dan: ‘Als je er langer naar luistert, wordt het best mooi hoor.’’

Waardoor ben je nu wel overtuigd van je eigen kunnen?

‘Ik word ouder en ik wil aan mijn dochter laten zien dat papa ook dingen durft. Lange tijd wist ik niet welke kant ik op wilde. Ik had last van een dertigersdilemma en besloot even te stoppen met muziek maken. Ik had ook relatieproblemen en wilde me focussen op de liefde. Uiteindelijk is die periode voer geweest voor dit album, waarop ik een heel pure kant van mezelf laat zien. Ik heb het vanuit mezelf gemaakt en tijdens het schrijven niet nagedacht over wat mensen ervan zouden vinden.’

De zeven nummers op het album gaan over zeven vrouwen. Vertel.

‘Het album gaat over een fase waarin relaties voorbijgingen en ik een enorme kluns was in de liefde. Toen ik uiteindelijk de liefde van mijn leven vond, ging ik nadenken over wat ik allemaal had meegemaakt. De nummers gaan over zeven vrouwen die belangrijk voor me zijn of zijn geweest. Ik zing over de liefde, platonische vriendschappen en het proeven van een verboden vrucht. Wij mannen zijn vaak chaotische gekken, vrouwen zijn goed in balans. Ik haal mijn wijsheid uit vrouwen.’

Op 22 september sta je in Paradiso en op 28 september in Rotterdam. Hoe zenuwachtig ben je daarvoor?

‘Ik vind het nog steeds heel spannend om op het podium te staan. Ik repeteer veel met de band en we worden steeds beter, dat geeft vertrouwen. Mezelf promoten vind ik ook nog steeds lastig. Ik kan niet goed opscheppen over mezelf. In het promoten van anderen ben ik wel heel goed, dus wie weet ga ik daar ooit wel in verder.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 36-2018. Deze editie ligt t/m 11 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.