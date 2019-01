Even bellen met  Ryanne van Dorst: ‘Ook ik verkeer meer dan eens in een existentiële crisis’

Want: de rockzangeres en presentatrice zoekt in het nieuwe programma Nachtdieren uit waarom mensen ’s nachts wakker zijn.

Hoe kwam je op het idee voor dit programma?

‘Ik ben een echt nachtmens. Overdag ben ik snel afgeleid, maar als het donker en stil is, gaat er bij mij van alles borrelen. Ik kan zo genieten van het idee dat ik de enige ben die wakker is, maar zie ondertussen ook bij andere mensen licht branden. Dat maakt me nieuwsgierig. Wat dóen die mensen om vier uur ’s nachts? Vanuit die fascinatie ben ik verhalen gaan verzamelen.’

Wat zijn het voor verhalen?

‘Heel verschillend. De een vertelt me een dramatisch en heftig levensverhaal, de ander vindt het gewoon heel prettig om ’s nachts te knutselen met honderd keer hetzelfde journaal op de achtergrond.’

Het lijkt alsof jij overal schijt aan hebt. Pieker je ook weleens ergens over?

‘Natuurlijk. Ook ik verkeer meer dan eens in een existentiële crisis. Mijn creativiteit komt samen met twijfels en onzekerheden omhoog. Piekeren is ook meer iets voor de nacht; ’s nachts kun je echt met jezelf in gesprek. Veel mensen kunnen daarom ook niet slapen, denk ik. Het is beangstigend.’

Je hebt veel fans. Vind jij jezelf net zo leuk?

‘Soms. Ik leef 24/7 met mezelf, dus ik weet ook hoe vervelend ik kan zijn. Alles wat mensen zo grappig vinden, gaat nooit ‘uit’. Op televisie werkt het goed, maar eerlijkheid en directheid worden niet altijd gewaardeerd. Maar liever dat dan dat ik niet mezelf kan zijn. Daar ben ik niet zo van.’

Wat is iets wat niemand van jou zou verwachten?

‘Dat ik een heel leuke tante ben. Mijn zusje is begin vorig jaar bevallen en ik vind tante zijn echt te gek. Ik kan zo goed opschieten met dat ventje. Ik verwachtte het van mezelf niet zo, maar toen hij er was, kreeg ik meteen een enorme beschermdrang. Alsof er een nieuwe wolf in de roedel was. Bijzonder om dat mee te maken.’

