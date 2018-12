Singer-songwriter  Sabrina Starke: ‘Vanaf nu maak ik mijn eigen keuzes’

We belden even met Sabrina Starke, want: de Rotterdamse singer-songwriter tourt vanaf 7 december langs Nederlandse clubs met haar nieuwe album Underneath the surface.

Je album gaat over je persoonlijke reis naar de lagen van je identiteit. Wat heb je tijdens het maken allemaal over jezelf geleerd?

‘Ik ben opgegroeid in een gezin waarin niet alles besproken werd. Daardoor lukte het me als volwassene niet goed om de connectie te maken met anderen, omdat ik zo verlegen en introvert was. Voor dit album heb ik de invloeden van mijn jeugd en de wereld om mij heen onder de loep genomen en ben ik teruggegaan naar de kern. Vanaf nu maak ik mijn eigen keuzes.’

Tussen deze plaat en je vorige zit drie jaar.

Wat heb je in de tussentijd gedaan?

‘Eigenlijk heel veel! Omdat ik dit jaar precies tien jaar in het vak zit, wilde ik niet alleen een album lanceren. Ik heb, om mijn jubileum te vieren, ook een tentoonstelling ontwikkeld. En ondertussen heb ik een opleiding tot natuurvoedingstherapeut gevolgd. Heel gaaf allemaal.’

Natuurvoedingstherapeut? Vertel!

‘Ik heb al jaren een passie voor gezond eten en leven. Het begon in 2001, ten tijde van de gekke koeienziekte. Ik stopte met vlees eten en heb daarna ook zuivel van het menu geschrapt. Ik leef nu al jaren volledig veganistisch. Toen ik tegen deze opleiding aanliep, dacht ik meteen: yes. Dus daar ging ik: drie jaar koksopleiding en een specialisatie tot therapeut. Ik heb inmiddels een paar mensen onder consult en heb laatst een masterclass gegeven. Superleuk, maar mijn muziek komt en blijft op de eerste plaats.’

Wat is je favoriete vegan gerecht?

‘Bijna alle Surinaamse gerechten worden bereid met vlees, maar inmiddels weet ik precies hoe ik een vegan variant van mijn Surinaamse favorieten kan maken. Ik hou heel erg van moksi alesi, een soort gemengde rijst die normaal met zoute vis wordt gemaakt. Ik maak ‘m met gebakken banaan en kikkererwten, heerlijk. En ik ben gek op soepen!’

Wat zou niemand van jou verwachten?

‘Ik kijk graag naar voetbal, zeker sinds mijn zoontje op voetbal zit. Ik ben niet per se voor een bepaalde club, maar hou van het teamsportidee. Je gaat ergens voor met z’n allen. En het is natuurlijk heel spannend.’

Waar droom je van?

‘Volgend jaar hoop ik samen met mijn vriend een reis te maken naar Bali. Bali lijkt me prachtig en ik ben gék van boomhutten. Elke week ben ik wel een paar uur online, op zoek naar mooie hutjes. Dus als ik naar Bali ga en ook nog in een boomhut zou kunnen verblijven, hoef ik niets meer in mijn leven.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 49-2018. Deze editie ligt t/m 11 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: Alma Haser