Even bellen met Emil Landman: ‘Ik leefde toen een stuk wilder dan nu’

Want: de singer-songwriter (28) brengt op 7 september zijn derde album Vinter // Sommer uit.

Voor wie jou nog niet kent: hoe zou je jouw muziek omschrijven?

‘Als folk-achtige popliedjes die ik schrijf als ik op reis ben. De verschillende omgevingen en dingen die ik meemaak tijdens het reizen, leveren bijzondere verhalen op die ik vertaal naar liedjes.’

Voor je nieuwe album ben je juist op één plek gebleven. Waarom?

‘Ik ben gewend om met een gitaar op mijn rug lange en verre reizen te maken. Maar voor het schrijven van dit album had ik juist de behoefte om op één plek te blijven. Een plek waarbij de omgeving verandert zonder dat ik daarvoor zelf hoef te verplaatsen. Zo kwam ik uit op het Noorse eiland Reinøya, waar het in de winter slechts een paar uur licht is en in de zomer juist nauwelijks donker.’

Wat voor invloed had die omgeving op je nieuwe album?

‘Het album is opgenomen in twee seizoenen. Het is niet zo dat het winterdeel droevig is en het zomerdeel blij, het moest vooral een persoonlijk album worden. We hadden ook niet al onze opnameapparatuur mee, waardoor we creatief moesten zijn. Zo gebruikte ik bijvoorbeeld een matras voor de drumgeluiden, maar ook houten lepels en dozen rijst. Zo ontdekte ik nieuwe klanken.’

Welke persoonlijke thema’s komen er zoal aan bod in de nummers?

‘Falling gaat over hoe afzondering soms heel indringende gevoelens losmaakt. Bij aankomst op het eiland was ik zo bevangen door de mooie plek dat ik direct een rifje speelde op mijn gitaar. Dat werd Falling. Ook ouder worden is een thema dat vaak terugkomt op het album. Little marks gaat over de veranderingen die ik heb door-gemaakt sinds ik 22 was. Ik leefde toen een stuk wilder dan nu. Een gedachte die af en toe de kop opsteekt, is dat het vanaf nu allemaal minder wordt en de wereld een beetje klaar met mij is.’

Mis je je familie als je op reis bent?

‘Op het zomerdeel staat het nummer Wish you could waarin ik zing over het verlangen naar een persoon om mijn ervaringen in de Noorse zomer mee te delen. Soms heb ik die momenten dus wel.’

Wat staat er de komende tijd op de planning?

‘Eind september ga ik voor drie shows naar Indonesië en in oktober treed ik op in Parijs en Londen. Dat worden mijn eerste shows daar, onwijs tof. In december ben ik weer terug in Nederland en doe ik vijf shows. Dat is echt thuiskomen en dat maakt reizen ook zo leuk.’

Even bellen met is een artikel uit VIVA 32. Deze editie ligt t/m 21 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.