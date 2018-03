Even bellen met Lily Newmark: ‘Ik vind het belangrijk dat vrouwen een podium krijgen’

Het Britse voormalige model Lily Newmark speelt haar eerste hoofdrol in de dramafilm Pin cushion. Tijd om haar even te bellen.

Je speelt een meisje dat samen met haar moeder naar een andere plek verhuist. Wat kun je over haar vertellen?

‘Iona is heel puur. Ze is extreem beschermd opgevoed door haar moeder en daardoor vatbaar voor manipulatie door anderen. In de film dompelen zij en haar moeder zich onder in de echte wereld en moeten ze ontsnappen uit de fantasie waarin ze leven. Dat heeft consequenties voor Iona. Ze wordt gepest en gelabeld als een buitenstaander.’

In hoeverre kun je je met haar identificeren?

‘Ze lijkt erg op mij toen ik jonger was. De echte wereld maakt Iona bang en mij soms ook. Ik kon me goed in haar inleven, omdat ik in haar schoenen heb gestaan. Ik ben zelf vroeger ook gepest. Het was best moeilijk om dat voor deze rol weer door te maken. Maar ik hoop dat de film ervoor zorgt dat mensen die gepest worden zich durven te uiten en weten dat ze niet de enige zijn.’

Naast actrice ben je ook model voor Chanel geweest. Hoe was dat?

‘Het was een leuke bijbaan tijdens mijn studie aan de toneelschool. Door het modellenwerk leerde ik me op mijn gemak voelen voor de camera en dat was handig bij het acteren. Maar ik ambieër geen modellencarrière. Acteren betekent alles voor me.’

Wat zijn je dromen op dat gebied?

‘Ik wil graag groeien als actrice. Maar op termijn is het ook mijn ambitie om stukken te schrijven of te regisseren. Ook hoop ik veel te mogen werken met vrouwelijke regisseurs. Je ziet toch nog steeds voornamelijk mannen in die baan. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen ook een podium krijgen om hun verhaal te vertellen.’

Het interview met Ellie komt uit VIVA 9. De editie ligt t/m dinsdag 6 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: FeatureflashSHM/REX/Shutterstock