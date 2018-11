Even bellen met  Barbara Sloesen: ‘Soms moet ik proberen mezelf niet voorbij te lopen’

Want: de actrice is na de bioscoophit Zwaar verliefd vanaf 29 november op Videoland te zien in het tweede seizoen van Soof de serie.

Hoe was het om in zo’n geoliede machine als Soof te stappen?

‘In het begin heel gek. Ik stond als nieuweling tussen acteurs tegen wie ik opkijk, maar ik werd heel leuk opgevangen. Lies Visschedijk is fantastisch om mee samen te werken en ook met Anneke Blok bouwde ik al snel een band op.’

Ben je tevreden met deze tussenstand, carrière-technisch?

‘Op de toneelschool zeggen ze: geef jezelf vijf jaar en maak dan de balans op. Ik ben nu vijf jaar afgestudeerd en ik mag niet klagen. Ik vind het supertof dat er steeds weer iets nieuws op mijn pad komt en ik in zo’n korte tijd al zo veel heb mogen draaien. Soms moet ik proberen mezelf niet voorbij te lopen. Ik ben heel ambitieus en denk al snel: meer, meer, meer! Als ik net een mooie rol te pakken heb, zit ik met mijn hoofd alweer bij de volgende. Gelukkig heb ik vrienden en familie die ervoor zorgen dat ik stil sta bij wat ik allemaal al heb gedaan. Daardoor leer ik beter te genieten van het moment.’

Je bent afgelopen juli dertig geworden. Hoe voelde dat?

‘Vroeger zag ik mezelf op m’n dertigste aan kinderen beginnen en het verantwoordelijke volwassen leven leiden, maar daar ben ik nog totaal niet aan toe. Je perspectief verandert naarmate je ouder wordt. Ik had laatst toevallig twee kinderen te logeren en voelde me hun coole, oudere zus. Totdat ze me vertelden dat ze me meer als tweede moeder zien. Toen dacht ik wel: o ja, ik ben in hun ogen vet oud.’

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

‘Het liefst doe ik alles: ik wil m’n eigen voorstellingen maken, af en toe in het theater staan, films inspreken én in speelfilms en series spelen. Dat is voor mij de ideale wereld. Niet van alles een beetje, maar gewoon van alles heel veel. O ja, en meewerken aan een buitenlandse productie. Ik heb niet per se ambities richting Hollywood, maar het lijkt me heel leuk om te zien hoe het er in het buitenland aan toegaat. Dat mag ook gerust Duitsland zijn.’

Beeld: Martijn van Gelder