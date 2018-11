Elza Jo Tratlehner: ‘Je bent constant aan het denken over wat je wel en niet mag laten zien’

Want: de fotograaf/documaker maakte een vierdelige documentaire over vlogger Famke Louise, vanaf 4 november te streamen via Videoland.

Waarom moeten we je docu over Famke Louise gaan zien?

‘Famke heeft iets wat je niet kunt benoemen. Ze heeft iets wat je aantrekt, je wilt naar haar blijven kijken. Ik vond haar interessant en intrigerend, en wilde graag weten wat er achter haar uiterlijk schuilging. Ik denk dat deze docu niet alleen haar verhaal vertelt, maar dat van een hele generatie. Een generatie waarin social media iets doet met je bestaansrecht en er een nieuw soort feminisme opkomt.’

Hoe ging het proces in zijn werk?

‘De agenda van Famke is overvol. Het was best een uitdaging om in de drie opnamemaanden bij haar te zijn, maar uiteindelijk is dat goed gelukt. In die maanden was ik volledig in de ban van Famke. Ook als ik niet bij haar was, volgde ik op Instagram wat ze aan het doen was. Daarnaast sprak ik met de mensen die dichtbij haar staan, ik zat helemaal in haar bubbel.’

Hoe close is de band met de mensen die je portretteert?

‘Het is gek om als buitenstaander de wereld van een ander in te stappen en meteen zo dichtbij te komen. Ik vind het niet fair om een vriendschapsband met de hoofdpersoon op te bouwen, er is een bepaalde afstand nodig om het portret objectief te houden. Tussen de hoofdpersoon en documentairemaker is er altijd een dynamiek van duwen en trekken, geven en nemen. Je bent constant aan het denken over wat je wel en niet mag laten zien.’

Je man (Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig) maakt sinds kort furore als Instagram-kok. Wat is jouw favoriete gerecht van zijn hand?

Lachend: ‘Alles wat hij met liefde maakt. Toen ik hem dertien jaar geleden ontmoette, kookte hij vijf keer per dag warm. Serieus. Ik vind het heerlijk. Want behalve dat het heel lekker is, is het ook een uiting van liefde.’

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

‘Ik vind fotograferen en documentaires maken een perfecte mix. Alleen docu’s maken zou ik niet kunnen, omdat het ontzettend intens is. Elk heftig verhaal dat bijvoorbeeld Famke me vertelt, laat ik niet achter op het moment dat ik de deur achter me dichttrek. Het gaat in je vezels zitten. Van fotograferen krijg ik energie. Ik wil meer krachtige vrouwen portretteren, het nieuwe vrouwbeeld vastleggen. Daar ga ik mijn hoofdpersonen op uitzoeken.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 44-2018. Deze editie ligt t/m 6 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.