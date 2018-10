Want: de zangeres (bekend van The voice of Holland) bracht vorige week haar album To be honest uit.

Wat kunnen we van je album verwachten?

‘Na The voice ben ik meteen met mijn album aan de slag gegaan en kreeg ik links en rechts allerlei nummers aangeboden. Dat waren vooral hitformules met een lekker meezing-refreintje, waar ik dan iets mee zou kunnen. Eigenwijs als ik ben, heb ik alles afgewezen. Je hebt in de muziekwereld sowieso maar garantie tot de voordeur, dus je kunt in mijn ogen beter muziek maken die je zelf mooi vindt. Met die mentaliteit ben ik te werk gegaan. Uiteindelijk heb ik tien nummers gemaakt waar ik ontzettend trots op ben.’

Heeft jouw muziek een boodschap?

‘Alle nummers hebben een verhaal en gaan over dingen die ik meemaak: het moederschap, veranderingen, het leven en de dood. Het album heet To be honest, dus ja, ik ben heel honest geweest.’

Meteen na de release van het album ben je begonnen met je clubtour. Lekker druk!

‘Ja, ik rol van het een in het ander. Ik ben tweeënhalf jaar met dit album bezig geweest, dus toen ik de eerste dozen met cd’s en vinyls binnenkreeg, moest ik wel even een traantje wegpinken. Ik heb hier zó hard aan gewerkt; al mijn tijd, aandacht en geld zit in het album. Ik dacht ook even: ik kán niet meer, maar ik weet dat ik nu moet doorpakken. Mijn dochter Charlie is vijf en de helft van de week bij mij, dus het is allemaal best pittig. Mijn vorige tour was een akoestische theatertour, dus een clubtour is weer iets heel anders. Toch ben ik van plan deze shows ook persoonlijk te maken, net zoals ik dat in het intieme theater deed.’

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

‘Natuurlijk lijkt het me tof om acht maanden met een bus door Amerika te touren, maar dat gaat gewoon niet. Ik ben ook moeder en succes in het buitenland is zeker niet het enige wat ik nastreef. Ik vind dat Trijntje Oosterhuis een mooie carrière heeft, omdat zij net als ik heel veelzijdig is. Dan doet ze weer een mooi Nederlands project, dan weer een jazz- of soulproject en af en toe iets over de grens. Die mix vind ik gaaf.’

