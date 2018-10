Even bellen met Sofie Winterson: ‘Mijn privé- en werkleven zijn erg met elkaar verweven’

Want: de Amsterdamse singer-songwriter – bekend van haar dromerige popmuziek – brengt 2 november haar album Sophia electric uit.

Wat maakt dit album zo bijzonder?

‘Ik heb twee jaar lang in mijn eentje aan dit album gewerkt. Als ik alleen ben, denk ik langer na over gedachten en gevoelens, en die kan ik dan ook makkelijker in een nummer gieten. Ik huurde Airbnb’s om me echt helemaal te kunnen afzonderen en deed alles zelf: van schrijven tot opnemen en inspelen. Pas aan het eind van het opnameproces zocht ik producers om de plaat af te maken.’

Hoe blij ben je met het resultaat?

‘Uiteindelijk heb ik tien persoonlijke nummers gemaakt over liefde, loslaten, verandering en herinnering. Het album staat ontzettend dicht bij mezelf, maar is niet volledig autobiografisch. Ik zet de gebeurtenissen verder van me af en creëer er een verhaal omheen. Mijn persoonlijke favoriet is Lost souls, omdat het nummer heel organisch is ontstaan. Ik pakte mijn gitaar en begon het gewoon te spelen.’

LA is je tweede thuis. Hoe ben je daar terechtgekomen?

‘Een paar jaar geleden trad ik voor het eerst op in Amerika. Ik werd meteen verliefd op het land en vond vooral Los Angeles geweldig. Het publiek is er heel liefdevol en aandachtig. Omdat ik het zo ontzettend naar mijn zin had, wilde ik er graag vaker heen. Continu op en neer reizen naar Amerika zonder werkvergunning is lastig, daarom schreef ik me op goed geluk in voor een Greencard Lottery. Een jaar later kreeg ik het mooiste cadeau ooit: ik had een Greencard gewonnen! Zo heb ik van LA mijn tweede thuisbasis kunnen maken.’

Hoe combineer je privé met werk?

‘Mijn privé- en werkleven zijn erg met elkaar verweven. Veel mensen om me heen zijn muzikant, vooral de vrienden die ik in LA heb ontmoet. Ik ben eigenlijk nooit echt klaar met werken, alles wat ik doe heeft met muziek te maken.’

Waar sta je over vijf jaar?

‘Ik hoop op de lange termijn voor steeds grotere zalen te staan.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 43-2018. Deze editie ligt t/m 30 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.