Pepijn Lanen: ‘Ik begin het steeds lastiger te vinden om weg te gaan van huis’

Want: de rapper, ook wel bekend als Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig, is gastprogrammeur tijdens het Nederlands Film Festival.

Samen met rapper Sef (Yousef) verzorg je een blikverruimend avondprogramma. Wat houdt dit precies in?

‘Voor de VPRO maken we een maandelijkse podcast, Yous & Yay: new emotions. Daarin praten we héél lang met een interessant persoon. De podcasts zijn de aanleiding dat we werden gevraagd voor het NFF, een enorme eer. Het programma houdt in dat we onze podcast live gaan opnemen en in gesprek gaan met gasten als Ray Fuego, actrice Violette Hoogakker, videomaker Bear Damen en filmregisseur Veras Varwas. Het zijn mensen die ons inspireren, maar die nog niet een legendarische status hebben bereikt.’

Waar hebben jullie het in zo’n podcast over met de gasten?

‘Het moet vooral geen interview zijn, maar juist een echt gesprek. Bij een interview staar je je namelijk vaak blind op de vragen die je van tevoren hebt bedacht. Dat kan je belemmeren. De enige vooropgezette vraag waar ieder gesprek mee begint is: ‘Wat doe je op een dag?’ Daarna ontstaat het gesprek vaak vanzelf.’

Wat doe jij op een dag?

‘Ik word wakker als mijn vrouw, zoon en dochter nog slapen en begin de dag met een meditatiesessie van tien minuten. Daarna drink ik thee en maak ik een flesje voor mijn dochter. Coco geeft haar de fles terwijl ik mijn zoontje aankleed en hem naar school breng. Nadat ik een uur heb gesport, start de rest van de dag. Wat ik dan doe, is per dag heel verschillend. De laatste tijd was ik vooral druk met het maken van nieuwe muziek met De Jeugd van Tegenwoordig. Daarnaast heb ik een grafische roman gemaakt, Hotel Dorado.’

Hou je wel genoeg tijd over voor je gezin?

‘Dat verschilt per periode. Afgelopen maand zaten we diep in de komkommertijd waardoor ik veel thuis was. Maar deze maand heb ik het weer heel druk met shows en festivals waar ik sta met De Jeugd. Ik begin het steeds lastiger te vinden om weg te gaan van huis. Mijn zoontje is nu drie en begint zich steeds meer te ontwikkelen als een echt persoon. Het gaat nu zo snel, ik ben bang dat ik dingen mis. Wanneer ik weg moet voor werk, zegt hij: ‘Papa, ga je nu alweer weg?’ Vanaf november gaat dat nog erger worden, dan begin ik met De Jeugd aan een clubtour door heel het land, met een uitstapje naar België.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 38-2018. Deze editie ligt t/m 25 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.