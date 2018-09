Sanny Verhoeven: ‘Ik probeer elke dag een moment voor mezelf te vinden’

Want: de 32-jarige presentatrice en vlogger (bekend van ‘Sanny zoekt geluk’) beviel op 5 juli van dochter Charlie Fay.

Je schrijft en vlogt over geluk. Is dit de gelukkigste periode van je leven?

‘Het is geweldig om moeder te worden, maar het is heus niet alleen maar die roze wolk. Het is behalve genieten ook heel erg wennen. Ik word soms echt geleefd. Dan ben ik al blij als ik een ei kan bakken of mascara kan opdoen. Ik ben heel gelukkig, maar mijn kraamtijd kent veel ups en downs.’

Op social media ben je heel open over je downmomenten. Is dat bewust?



‘Het is oké om niet perfect te zijn of iets stom te vinden. Vanuit de maatschappij ligt er veel druk op dingen. Dat probeer ik te doorbreken. Zo gaat mijn borstvoeding door een borstontsteking voor geen meter. Dat voelt eerst als falen, want ‘je hoort borstvoeding te geven’ en het is het beste voor je kind. Maar het is niet het beste voor mij, dus heb ik besloten af te bouwen. In mijn kraamtijd zijn er veel tranen gevallen. Ik voelde me mezelf niet meer. Alles doet raar: je buik, je borsten, je onderkant, maar ook mentaal ben je soms in de war. Dat vond ik het heftigst.’

Hoe ga je daarmee om?

‘Ik probeer elke dag een moment voor mezelf te vinden. Zo doe ik onder de douche een minimeditatie. Soms pak ik een minuutje voor mezelf door in de tuin te zitten, de planten water te geven of in m’n eentje naar de bakker te gaan. Twee weken na de bevalling ging ik samen met mijn man Jorg voor het eerst weer naar een feestje. We zijn maar twee uurtjes geweest, maar ik vond het heerlijk. Ik ben niet zo’n moeder die maanden wacht voordat ze alleen de deur uitgaat. Langzamerhand word ik weer de oude Sanny en dat vind ik fijn.’

Wat wil je andere kersverse moeders meegeven?



‘Plan elke dag een me-moment in, al is het maar vijf minuutjes. Als moeder cijfer je jezelf direct weg voor je kind. Maar als jij eraan onderdoor gaat, heeft je kind er ook niks aan. Je lichaam vertelt wat het nodig heeft, luister daarnaar en niet naar de druk van buitenaf.’

