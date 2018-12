Sophie Hilbrand: ‘We leven in een tijd waarin we schijnbaar ongekend veel keuzes hebben’

Want: ze presenteert vanaf deze week (donderdag 20 december was de eerste aflevering) het nieuwe programma Liefde is… op BNNVARA.

Wat kunnen we verwachten van je nieuwe programma?

‘Bijzondere portretten van allerlei liefdesrelaties. Het gaat over verliefd worden, scheiden en uit elkaar gaan, lange relaties, beginnende relaties en alleen zijn. Ik spreek zangeres Krystl Pullens over haar relatiebreuk en presentator Sahil Amar Aïssa over bindingsangst, iets waar generatie Y (geboren tussen 1980 en 1995, red.) steeds vaker mee kampt. Maar ik spreek ook met psychologen en psychiaters. Wat ik heel interessant vond, is hoe belangrijk het oordeel van de omgeving blijkt te zijn.’

Waarom wilde je dit programma zo graag maken?

‘We leven in een tijd waarin we schijnbaar ongekend veel keuzes hebben. We worden ouder en moeten het dus langer volhouden met elkaar. Maar ook omdat veel relaties stuklopen. Ik wilde onderzoeken wat we verwachten van de liefde en hoe mensen daar hun eigen invulling aan geven.’

Wat vind jij van de liefde anno nu?

‘We doen minder moeite. We hebben de neiging om eerder af te haken en gaan vaker uit elkaar. Er is toch altijd wel wat nieuws, denken we dan. Er ís ook veel aanbod met al die datingsapps van tegenwoordig. Maar vind jouw weder-helft maar eens. Dat blijkt toch een stuk moeilijker dan je denkt.’

Heb je zelf nog wat opgestoken van het programma?

‘Best wel. Ik ben al dertien jaar gelukkig met Waldemar (Torenstra, red.) en we hebben twee dochters. Onze relatie was al goed, we doen daar allebei ons best voor, maar door me te verdiepen in de liefde ben ik me bewust geworden van mijn aandeel in onze relatie. Vind je iets niet leuk? Probeer er eerst zélf iets aan te doen. Communiceren is key. Het programma heeft wat dat betreft onze relatie veel goed gedaan.’

ven bellen met is afkomstig uit VIVA 51-52-2018. Deze editie ligt vanaf 17 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.