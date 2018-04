Even lezen: mensen die lezen zijn aardiger

Boekenwurmen opgelet! En niet-boekenwurmen eigenlijk ook, want nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen die lezen, aardiger zijn.

Genie in a book

Dat lezen gezond is voor de geest, is inmiddels algemeen bekend. Nu is echter ook wetenschappelijk bewezen dat mensen die lezen, aardiger zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Kingston University. Een onderzoek onder 123 mensen heeft aangetoond dat de personen met een voorliefde voor lezen, empathischer zijn.

Inlevingsvermogen

Op zich is dat niet heel verrassend. Lezen zorgt ervoor dat je beter nadenkt over je eigen situatie, en dat je dingen in een ander daglicht ziet. Lezen voedt de geest doordat er nieuwe verbindingen in het brein worden gecreëerd. Dit verbreedt je kijk op situaties, waardoor je je ook meer kunt inleven in de situatie van een ander.

Positieve effecten

Naast het feit dat je dus empathischer wordt van lezen, is lezen ook goed als middel tegen stress. Uit een Brits onderzoek uit 2016 bleek dat 6 minuten lezen per dag het stressniveau met 68 procent laat dalen. Tijdens het lezen moet je je concentreren en dit helpt bij het ontspannen van je hart en spieren. Daarbij draagt lezen ook bij aan het concentratievermogen, omdat je alleen kunt lezen wanneer je je concentreert. Hierdoor wordt lezen ook gebruikt ter verbetering van ons geheugen. Iemand nog boekentips?

Bron: AD | Beeld: iStock