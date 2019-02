‘Mijn ex laat onze zoon totaal barsten. Hoe moet ik nu zijn collegegeld betalen?’

Chantal was al 4 maanden zwanger toen Gerbrand eindelijk de moed had om zijn vrouw Elisa te vertellen dat hij bij haar wegging. Omdat hij zijn nieuwe leven op de rails wilde hebben voordat de baby geboren werd, stelde hij een snelle, efficiënte scheiding voor. Elisa stemde toe. Vijf jaar later wil hun zoon Tom gaan studeren, maar dat kan Elisa niet betalen. Er is nooit iets over studiekosten afgesproken en Gerbrand weigert om over de brug te komen.

Elisa: ‘Ik was zo ontzettend kwaad! Ik had niets zien aankomen, niets! En Chantal was nota bene mijn beste vriendin! Ik voelde me zo belazerd. En ook voor het blok gezet, want Gerbrand maakte meteen duidelijk dat hij voor haar en de baby koos. Tom en ik waren totaal uit beeld. Nou, dacht ik, stik er dan ook maar in. Ik wilde niets meer met hem te maken hebben.

Dus toen Gerbrand mailde dat hij graag snel en goedkoop wilde scheiden, was ik daar alleen maar blij mee. Ik heb met alles ingestemd, ik heb het convenant en het ouderschapsplan niet eens gelezen. Het enige wat ik kon denken was: Weg met die man.

Nou, dat is gelukt. Mijn zoon Tom en ik hebben Gerbrand al in geen jaren meer gezien. In het begin heeft Tom nog wel geprobeerd om contact te houden, maar Gerbrand ging helemaal op in zijn nieuwe gezin en Tom voelde zich enorm buitengesloten. Het contact is verwaterd en uiteindelijk zagen ze elkaar helemaal niet meer.

Tom is nu 19 en hij wil graag naar een privé businessschool. Dat past ook echt bij hem. Ik kan zo’n opleiding niet betalen, dus heb ik Gerbrand gevraagd om een bijdrage. Maar die zegt dat dat niet in het ouderschapsplan staat en dat ik hem dus niet kan dwingen. Hij laat zijn zoon gewoon barsten!

Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Doordat Gerbrand destijds zo snel en goedkoop wilde scheiden, wordt mijn zoon zijn toekomst door de neus geboord!’

Gerbrand: ‘Elisa is degene die destijds zo snel wilde scheiden. Ik heb nog gemaild dat we de formulieren ook met hulp van een mediator konden invullen, maar ze mailde terug dat ze al moest kotsen als ze aan me dacht. Nou, dan niet. Dus toen heb ik het via zo’n internetsite geregeld. Ik geloof dat Elisa de formulieren niet eens heeft gelezen, ik kreeg ze in elk geval de volgende dag al getekend terug.

Ik heb geprobeerd om contact te houden met Tom, maar ik moet eerlijk toegeven dat Chantal en de baby al mijn aandacht opslokten. We moesten woonruimte vinden en inrichten en tot overmaat van ramp kwam de baby ook nog een maand te vroeg.

Door alle commotie ben ik Tom een beetje vergeten. Later heb ik wel geprobeerd om het contact weer te herstellen, maar volgens mij heeft Elisa dat gesaboteerd, want toen wilde hij niets meer van me weten.

Nu, vijf jaar later, krijg ik opeens een mailtje van Elisa dat Tom een superdure opleiding wil volgen en dat zij dat niet kan betalen. Of ik maar wil schokken.

Ik vind dat een beetje meten met twee maten. Toen ik contact met mijn zoon zocht, gaven ze niet thuis, maar nu ze iets van me willen, weten ze me opeens weer te vinden. Nou, sorry, maar ik heb mijn eigen gezin om aan te denken. Laat Tom maar naar een goedkopere opleiding gaan en een baantje zoeken. Van werken leert hij sowieso meer dan op zo’n dure opleiding.’

De mediator: ‘Over een situatie waarin iedereen verlies leidt gesproken. Uit jullie verhalen klinkt aan alle kanten verdriet. En dan is Tom nog niet eens aan het woord geweest. Hoe kunnen jullie hier beweging in krijgen? Ik leg de vraag maar gewoon op tafel.

Laten we de opleiding even parkeren, zodat geld het gesprek niet kan belemmeren. En is het al tijd om over Tom te praten? Of is het daar nog te vroeg voor?

Kunnen jullie erkennen dat het vijf jaar geleden een moeilijke tijd was en dat allerlei oorzaken en gevolgen ertoe hebben geleid dat Tom daarvan de dupe is geworden?

Hoe gaat het nu eigenlijk met Tom? Weet hij dat jullie op dit moment met elkaar communiceren over zijn opleiding?

Het is niet voor niets dat afspraken rondom een scheiding met de nodige aandacht moeten worden gemaakt. Als er kinderen bij betrokken zijn, is het eigenlijk geen optie om even snel te scheiden. Daarbij kun je je afvragen of jullie zo snel wilden scheiden vanwege de efficiëntie, of dat jullie eigenlijk vooral niet geconfronteerd wilden worden met de pijn en het verdriet. Het kan helpen om dat met z’n drieën onder begeleiding eens uit te zoeken. Maar eerst moeten jullie samen overleggen hoe je als ouders van Tom voor Tom kunt zorgen. Voor een kind is het zelden te laat om te merken dat zijn ouders aandacht voor hem hebben.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt : een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl

