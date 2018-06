Excuse us? Vrouwen zouden langer moeten werken omdat we langer leven, volgens pensioenexpert

Een paar jaar geleden ging je op je 65e met pensioen. Dit is jaren zo geweest, maar omdat de levensverwachting inmiddels een stuk hoger is -op je 65e zou je nog gemiddeld zo’n twintig jaar moeten leven als het effe meezit- is die leeftijd verhoogd. Jan Latten, hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vindt dat we nog een stapje verder moeten gaan en dat vrouwen langer zouden moeten blijven werken omdat wij gemiddeld langer leven.

Dat klinkt misschien onaardig, maar volgens Jan Latten is het huidige stelsel, waarbij de pensioenleeftijd gelijk is voor iedereen (man, vrouw, hoog- of laagopgeleid) niet eerlijk. ‘De pensioenleeftijd is neutraal, maar de dood is dat niet en discrimineert wél. Als je kijkt naar de levensverwachting, zie je een duidelijke kloof tussen verschillende groepen mensen. Vrouwen leven langer dan mannen, hogeropgeleiden langer dan lageropgeleiden, mensen met fysiek lichte beroepen langer dan mensen met zware beroepen’.

Nog even de kiezen op elkaar

Ben je een hogeropgeleide vrouw? Dan heb je kans dat je maar liefst zeven jaar langer leeft dan een laagopgeleide man. Jan Latten vindt het oneerlijk dat pensioenleeftijden worden berekend alsof er geen verschil is tussen de man en vrouw. ‘Want daar trekt de dood zich niets van aan.’

Dus dat wordt misschien nog even doorwerken.

