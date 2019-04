Het spijt me: 4 manieren waarop we onze excuses verkeerd aanbieden

Het is maandag, je zit achter je laptop en je bent je zonden van afgelopen weekend aan het overdenken. Oei, moet jij iemand je excuses aanbieden? Partner, huisgenoot, collega, vriendin, het zou zomaar kunnen dat een excuses wel op z’n plaats is. Wil je dit goed aanpakken? Lees dan even verder.

‘Sorry, maar …’

Het woordje ‘maar’ achter je verontschuldiging plakken, maakt je excuses gedoemd te mislukken. Want dit woord, dat tegenstrijdigheid aanduidt, ondermijnt de woorden die eraan voorafgingen.

De succesvolste excuses zijn kort, oprecht en bevatten doorgaans slechts drie delen: een bevestiging van hoe je actie de persoon heeft beïnvloed, een ‘sorry’ en een plan van aanpak om zeker te zijn het niet nog een keer gaat gebeuren.

‘Sorry dat jij je zo voelde’

Oei oei, met deze begeef je je op glad ijs. Niet alleen veeg je hiermee de gevoelens van de persoon waar je je voor verontschuldigt van tafel, ook schuif je de schuld op die persoon af. ‘Het spijt me dat je je zo voelde, maar ik het spijt me niet dat ik het zo heb aangepakt.’

Als het gaat om excuses aanbieden, zijn oprechtheid en bescheidenheid de way to go. Dit is niet het moment om trots te zijn of om je gelijk te halen. Je einddoel is vergiffenis. Niets meer en niets minder.

Je legt teveel uit

Context geven waarom je iemand op een bepaalde manier hebt behandeld, is één ding. Het uitgebreid uitleggen van je acties tot het punt dat het een excuses wordt, is iets anders. Stel je voor dat je vriendin een verschrikkelijke break up heeft doorgemaakt en je er niet genoeg voor haar bent geweest. Zeg dan niet: ‘Het spijt me dat ik van je radar was. Ik had een werkpresentatie, moest een etentje plannen, moest iemand helpen verhuizen, ik had een tinder-date, je weet wel, met die man waarover ik je heb verteld.’

In plaats daarvan – als je de behoefte voelt om je vriendin inzicht te geven in hoe het zover heeft kunnen komen – kun je beter zeggen: ‘Het spijt me dat ik van je radar was, ik ben de laatste tijd nogal overweldigend druk geweest.’

Je timing is waardeloos

De ideale verontschuldiging komt niet te vroeg of te laat. Qua vroegheid hebben mensen soms even nodig om af te koelen. Door in the heat of the moment je excuses aan te bieden, loop je het risico dat diegene nog niet klaar is om je te vergeven.

Aan de andere kant, door lang te wachten met je excuses, kan het overkomen alsof je geen moer geeft. Zoek een middenweg je zult zien, je excuses zal goed overkomen.

Onthoud overigens wanneer het om excuses gaat, het credo ‘beter laat dan nooit’ in de meeste gevallen klopt als een bus.