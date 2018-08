Expeditie Robinson: dit zijn de eerste kandidaten!

Eind augustus mogen we gaan genieten van bondjes, complotten en lichamelijke uitputting, want dan begint Expeditie Robinson weer! Zoals ieder jaar worden we nu alvast warm gemaakt met de eerste kandidaten. Herken jij deze mysterieuze BN’ers…?

Pas op: spoilers

Afgelopen vrijdag begon RTL met het bekendmaken van de kandidaten. Of nou ja, bekendmaken, zeg maar teasen. De nieuwe deelnemers verschijnen stuk voor stuk in een mysterieuze video, waarbij je niet heel duidelijk te zien krijgt om wie het gaat.

Spoiler: als we de reacties mogen geloven gaat het in de eerste video om Jody Bernal, in de tweede video om Donny Roelvink en in de derde video om Aisha Echteld aka I Am Aisha. Wie denk jij dat het zijn?

Kandidaat 1:

Kandidaat 2:

Kandidaat 3:

