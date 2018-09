Expeditie Robinson: geen plaats voor aardige mensen

Expeditie Robinson gaat weer van start en dat is goed nieuws voor journalist Suus Ruis. Suus is namelijk vanaf de allereerste aflevering zo’n beetje de grootste fan van het programma. Dus wie konden wij anders een overzicht laten maken van de meest memorabele momenten en kandidaten? Hier ís dat overzicht.

Bij een nieuw seizoen Expeditie Robinson: de hoogte- en dieptepunten

De grappigste kandidaat

De meest (onverwacht) hartverwarmende kandidaat was toch wel Elle Bandita, ofwel Ryanne van Dorst, in 2015. Ik weet in elk geval nog dat ik haar wilde adopteren. Altijd handig, zo’n privé-entertainmentsysteem in huis. Ryanne kreeg elke uitzending de lachers op haar hand met haar onnavolgbare oneliners. Toen collega-zangeres Sharon Doorson aan haar vroeg wat zij konden doen toen iedereen druk bezig was met hutten bouwen en eten verzamelen, opperde Elle dat ze misschien samen konden gaan vingeren in de bosjes. Iets later noemde ze het bergachtige uitzicht ‘een verpakking van een homeopathische hoestdrank’.

De meest slinkse kandidaat

Oud-hockeyster annex professionele poker-chick Fatima Moreira de Melo ging er in 2012 vol in, toen ze in Robinson zat. Ze won maar liefst negen proeven en kreeg tijdens de gehele expeditie precies nul stemmen tijdens de eilandraden. Faat kreeg veel kritiek op haar harde spel (ze smeedde verbond na verbond en regelde dat iedereen die ze weg wilde hebben er vakkundig uit werd gebonjourd), maar dat interesseerde haar niks. ‘Hoe had ik het dan moeten spelen?’ vroeg ze zich later af. ‘Ik hoef niet aardig gevonden te worden’. Overigens verklapte mede-finalist Fajah Lourens dat Fatima zich niet had geharst en een pincet had meegesmokkeld in een vrij intieme plek. In een zakje? Een kussensloop?

De grootste bikkel

Nuchter als ze is, liet boerin Bertie zich in de eerste aflevering van 2016 wegstemmen – het maakte haar toch niet zoveel uit. De kans om in totale afzondering te overleven op een onherbergzaam ander eiland pakte ze echter toch maar aan. Waar ieder ander gillend gek zou zijn geworden, bleef Bertie nuchter. Monden vielen open toen bleek dat de Zeeuwse boerin de hele expeditie een paar kilometer verderop had gezeten. Ze won overigens ook de finale. Op haar boerensloffen.

De smerigste ruzie

Twitter ontplofte vorig jaar toen acteur Roeland Fernhout presentatrice Shelly Sterk verweet dat ze niets deed en overal hulp bij nodig had. Shelly vocht verbaal terug, en stukken netter dan we in mijn familie doen. Het leverde haar op social media enorm veel bijval op. En Roeland – die het later afdeed als ‘strategie’, wat ik nog steeds niet helemaal begrijp want hoe is iemand affikken tot op het skelet strategisch? – was voor één avond de meest gehate persoon van Nederland.

De állerranzigste eetproef

Mijn hart maakt elk jaar een sprongetje als ik tijdens de vooruitblik zie dat het een week later tijd is voor de eetproef. Het is als een auto-ongeluk op de A2: je wilt er niet naar kijken, maar je kunt niet anders. Het jaar 2016 was een absoluut hoogtepunt. De stierenballen, maar vooral de Filipijnse balut-eieren: eendeneieren met daarin een bijna volgroeid embryo. Je moest ook nog eerst het vocht uit de eieren zuigen. Dit gaan de programmamakers nooit meer overtreffen. En misschien is dat maar beter ook.

Het meest onverwachte bijtertje

Tegenwoordig is ze een ultrasterke fitgirl en kan ze wel tegen een stootje, maar in 2012 zagen de meeste mensen haar als een soapie die zich alleen maar druk maakte over lipgloss. Het verbaasde dan ook niet heel veel mensen dat ze in de eerste aflevering al van het eiland werd gewipt. Maar Fajah Lourens liet zich niet zo makkelijk dissen. Ze verdween naar een apart eiland, waar ze elke afvaller die na haar aansloot, van de evenwichtsbalk mepte. Door dat doorzettingsvermogen werd ze acuut publiekslieveling. Ze haalde zelfs de finale.

De meest slappe exit

Het heeft hem uiteindelijk de baan van Robinson-presentator 2010 opgeleverd, dus wakker zal Dennis Weening niet liggen van zijn best wel lafhartige vrijwillige exit. Toen hij samen met nog wat kandidaten op een klein eilandje werd gedropt en hoorde dat hij er pas weg mocht als er drie mensen zouden opgeven, had hij er geen zin meer in. Samen met maatje John van Lottum, de voormalige proftennisser, pakte hij zijn rugzak en vertrok. Heel flauw en zwak, vond Nederland. Ook ik verslikte me bijkans in mijn popcorn. Later zei hij dat hij er veel spijt van had. Lekker voor hem.

Het meest gore complot

Nee joh, jij gaat er zeker niet uit, grijnsden Roeland Fernhout en Soundos El Ahmadi vorig jaar tegen onbekende deelneemster Imke. Om vervolgens al hun extra stemmen in te zetten en de Enschedese, tegen de gemaakte afspraken in, keihard van het eiland te knikkeren. Imke was in shock en vond het niet zo aardig. Dat was het ook niet, het was een smerige dolksteek. Maar kom op Imke. Dan had je maar mee moeten doen met de MAX Geheugentrainer of Twee voor Twaalf.

Hoe kijken oud-deelnemers terug op hun eilandervaring?

Campinglife-presentator Sander Janson over zijn deelname in 2015: ‘Het mooiste aan Robinson vond ik dat je helemaal één wordt met de natuur. Je gaat helemaal op in het ritme van de dag. Om vier uur word je wakker, om half vijf sta je te vissen. Ik heb de mooiste zonsopgangen ooit gezien. Het lastigste vond ik dat je altijd op je hoede moest zijn en in de gaten moest houden wat er speelde. Ikzelf was te fanatiek om tactisch zijn.’

Zangeres Krystl over haar deelname in 2014: ‘Ik kwam er tijdens Robinson achter dat mijn lichaam veel meer aan kan dan ik dacht. Ik won een proef waarbij ik zo’n 10 minuten met een uitgestoken arm met een machete heb gestaan. Normaal zou ik dat niet volhouden, maar ik ging op een soort meditatie-stand en had de volgende dag ook geen spierpijn. Dat was mijn moment van overwinning.’

Penoza-acteur Niels Gomperts over zijn deelname in 2017: ‘Het eerste wat me te binnen schiet als ik terugdenk aan de expeditie, is de honger. Die was zo alomvattend dat ik ervan ging hallucineren. Ik hou van spelletjes, dus al die spellen die je mag doen vond ik geweldig. Dat je niemand kunt vertrouwen en nooit kunt zeggen wat je écht denkt, dat is minder. Toen ik thuiskwam ben ik manisch taarten gaan bakken, elke keer een andere. Ik had nog nooit gebakken. Maar ik had blijkbaar een enorm suikertekort.’

De vooruitblik

Lekker veel testosteron in 2018

Het lijkt een titanenstrijd te worden dit seizoen. Met veel testosteron (Donny Roelvink, DJ Tony, rapper Josylvio, John Kraaykamp) zal het er ongetwijfeld (hopelijk) hard aan toe gaan. Misschien zullen zelfs teddybeertjes als hordeloper Gregory Sedoc en actrice Stijn Fransen tot het uiterste geduwd worden door al dit masculiene geweld. En hoe gaan de laatste twee verrassingdeelnemers zich redden? En ook dit jaar zijn er weer zeven onbekende deelnemers, die na de overwinning van onbekende Carlos vorig jaar een eer hoog te houden hebben.

Overigens sprak VIVA’s Jessica afgelopen week met deelneemster Famke Louise, die in het korte interview maar liefst zes niet zo subtiele hints dropte. Benieuwd naar eventuele spoilers? Jessica heeft ze hier voor je op een rij gezet.

Expeditie Robinson is vanaf vanavond te zien op RTL5.

