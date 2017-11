Extra feestelijk: Ikea opent een pop-up store in Utrecht

Zeg je kerst, dan zeg je eigenlijk ook Ikea. De Zweedse meubelfabrikant heeft alles om deze tijd van het jaar tot een goed einde te brengen: van leuke hebbedingetjes tot echte kerstbomen. En nu openen ze een speciale pop-up store gericht op presentjes voor de feestdagen.

Lees ook: Beestachtig leuk: IKEA komt met huisdieren-collectie

Van 16 november tot en met 31 december staat deze winkel in Utrecht aan het Vredenburgplein in Hoog Catharijne. Het is een gift-shop gericht op de feestdagen, waarbij ‘geven met aandacht’ centraal staat. In de tijdelijke cadeauwinkel worden de klanten verrast met een speciale selectie uit het assortiment van IKEA.

Extra persoonlijk

Naast het kopen van hele leuke cadeautjes hebben de klanten ook de mogelijkheid om de cadeaus extra persoonlijk te maken. Dit kan door middel van het speciaal inpakken van de cadeaus aan de inpaktafel en de ‘video booth’ waar klanten een persoonlijke boodschap kunnen opnemen voor familie en vrienden.

Echte winkel

Mocht de winkel gesloten zijn, niet getreurd, want naast de ‘echte’ winkel kunnen de klanten ook shoppen in de tijdelijke online gift shop. Ook is het mogelijk om via een interactief beeldscherm buiten op het Vredenburgplein door de gehele collectie van de Gift Shop te scrollen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Shutterstock