Faalfeiten: waarom 80 procent van de millennials bang is om te falen op de werkvloer

Het perfecte leven met de perfecte baan: we willen het allemaal wel. Helaas hoort een flinke faal er op z’n tijd bij, zo ook op de werkvloer. Maar blijkbaar schijten we zeven kleuren stront bij alleen al het dénken daaraan.

Falen op de werkvloer: we zijn er als de dood voor. Uit onderzoek van VICE onder ruim 3700 jongeren blijkt dat maar liefst vier op de vijf millennials (18-34 jaar) ervoor vreest. Met name vrouwen hebben last van faalangst; zij zeggen drie keer zo vaak als mannen ‘altijd’ bang te zijn om onderuit te gaan op de werkvloer. Al-tijd.

Faalgedrag

Maar wat beschouwen we eigenlijk precies als falen? 60% van de millennials voelt zich een mislukkeling wanneer zij hun alledaagse werkzaamheden niet naar behoren kunnen uitvoeren. 45% beschouwt ook het hebben van een baan die hij eigenlijk niet wil als een dikke faal. Een baan met laag salaris wordt met name door mannen (ruim 30%) ervaren als falen. Voor vrouwen geldt dit ‘slechts’ voor 17%.

Van toekomstdromen tot financiële zekerheid

Oké, we zijn met z’n allen dus een stelletje angsthazen als het op falen neerkomt. Maar waarom? De meeste mensen (31%) blijken te kampen met de angst om ‘toekomstdromen niet meer waar te kunnen maken’. Daarnaast speelt financiële zekerheid voor veel millennials (27%) een rol. Ook is 22% bang zijn of haar reputatie binnen het bedrijf of de sector te verliezen. Hoe ouder de respondenten zijn, hoe meer de angst om financiële zekerheid te verliezen toeneemt.

Beeld: Shutterstock