Famke Louise heeft al haar vlogs verwijderd en dit vinden we ervan

Applaus voor Famke Louise, want ze heeft al haar vlogs verwijderd. En voor iemand die haar carrière is begonnen met het posten van persoonlijke vlogs, is dat een bijzondere stap. Wij moedigen deze actie aan, al heeft dat niet eens zozeer met haar vlogs te maken. Klap je mee?

Emotioneel moment

Onlangs gooide Famke Louise hoge ogen bij VIVA’s redactieleden. Hoezo? Omdat in de gehele geschiedenis van Expeditie Robinson – en geloof ons, wij kunnen het weten – niemand zo eer-, stijl- en respectvol afscheid heeft genomen op het moment dat ze via een geniepig complotje geëlimineerd werd. Famke Louise maakte geen verwijten, hield haar tranen tegen en wilde alleen maar benadrukken hoe leuk ze de expeditie heeft gevonden. Dat is knap – allerknapst! – als je op zo’n emotioneel moment de eer aan jezelf weet te houden.

Nogal geschrokken

En nu zet Famke Louise weer een bijzondere stap: ze heeft al haar persoonlijke vlogs verwijderd. En ook dat doet ze eervol, want om tot deze stap te komen heeft Famke de nodige dosis zelfreflectie gebruikt. De 19-jarige zangeres heeft namelijk haar vlogs teruggekeken en is nogal geschrokken. Via Instagram Stories laat ze weten: ‘Ik ben serieus een beetje in shock. Ik keek net oude video’s terug, maar ik snap niet waarom niemand die f**king vlogcamera uit mijn handen heeft geslagen. Ik heb besloten dat ik al mijn video’s ga verwijderen.’

Vinden wij dus ook knap. Want je moet het maar doen, kritisch naar jezelf kijken op het moment dat je carrière onwijs in de lift zit. En vooral: op het moment dat iedereen je geweldig vindt. Famke begon haar carrière ooit met persoonlijke vlogs. Niet lang daarna brak ze door met het nummer Op me monnie. Sinds haar deelname aan Expeditie Robinson heeft ze het druk met optredens en wil ze zich focussen op haar carrière als zangeres.

Wat vind jij van haar stap?

Bron: RTL | Beeld: ANP