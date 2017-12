Famke Louise en Tele2 in de bres tegen online negativiteit met campagne #hatersgonnalove

Famke Louise heeft duizenden volgers en miljoenen views op haar videoclips, maar de kersverse zangeres krijgt online ook ontzettend veel kritiek over zich heen, zo vertelt ze deze week in VIVA. Ze pakt die internethaters nu samen met Tele2 aan met de campagne #hatersgonnalove.

Vanuit de kerstgedachte roepen Famke en Tele2 op om vanaf 20 december zoveel mogelijk liefde te verspreiden met de hashtag #hatersgonnalove, om op die manier online haters aan te pakken.

Online negativiteit

Uit onafhankelijk onderzoek dat de telecomprovider onder meer dan 1.000 mensen liet uitvoeren, blijkt dat zeven op de tien Nederlanders klaar zijn met de negativiteit online. 62 procent vindt dat het aantal boze reacties de afgelopen drie jaar flink is toegenomen en dat de toon harder is geworden (66 procent). 46 procent van de Nederlanders heeft zelf één tot meerdere keren per week te maken met negatieve reacties op social media.

Mens van vlees en bloed

Famke Louise kreeg de afgelopen weken een lading aan kritiek over zich heen nadat ze haar nummers Op me monnie en VROOM lanceerde. ‘Het lijkt misschien of het me niets doet maar natuurlijk word ik geraakt door respectloze opmerkingen die online over mij verschijnen. Ik ben ook een mens en lees die reacties onder mijn video’s en posts, daar lijkt niet iedereen bij stil te staan. Ik blijf in ieder geval doen wat ik leuk vind en door happy en trots te blijven, hoop ik een voorbeeld te zijn voor jongeren die ook met online negativiteit te maken krijgen.’

Een bak liefde

Tele2 en Famke slaan de handen ineen en verspreiden vanaf woensdag een enorme bak liefde door middel van hun speciale kerstboodschap (zie hierboven) en gifjes en soundbites die je kunt downloaden. Ook rijdt er op 20 december op tramlijn 2 tussen 6.00 uur en 00.30 uur een tram door Amsterdam, waarbij mensen in kunnen checken door middel van een knuffel met de trambestuurder. Cilesta van Doorn van Tele2: ‘Wij geloven dat iedereen zich onbeperkt zorgeloos in bijvoorbeeld Instagram of YouTube moet kunnen onderdompelen. Dit betekent wat ons betreft ook dat iedereen vooral van de leuke kanten moet kunnen genieten – zonder geconfronteerd te worden met online negativiteit. We vinden dat wij hier een belangrijke rol in moeten spelen en vanuit de kerstgedachte roepen wij Nederland op om online haters te overladen met liefde met de hashtag #hatersgonnalove. Want liefde is altijd sterker dan haat.’

