Uit je dak tijdens het ROEF festival in Amsterdam

De kans is groot dat je alle hoge gebouwen van Amsterdam weleens van beneden hebt gezien. Maar hoe gaaf is het om een keer een feestje te vieren op het dak? Lijkt je dat wel wat? Dan is het ROEF festival iets voor jou.

Dit jaar vindt de tweede editie plaats en vanaf 15 september kun je het festival bezoeken. Het festival is bedacht om te laten zien dat het daklandschap potentie heeft voor de stad en haar bewoners: van duurzame oplossingen tot het opvangen van de drukte. De daken van Amsterdam zijn bij elkaar opgeteld maar liefst twaalf vierkante kilometer groot. Dat is ruim 25 keer zo groot als het Vondelpark! De droom van de bedenkers is dat de daken echt deel uitmaken van het stadsleven en bijvoorbeeld verbonden met elkaar zijn door luchtbruggen.

On top of the world

Tijdens het festival kan je op elk dak iets anders verwachten. Zo zijn er dj’s, live muziek en theatervoorstellingen, maar je kunt ook imkers en green food (zoals zeewierpasta) tegenkomen. Welke gebouwen doen er allemaal mee? Bijvoorbeeld het QO Hotel wat nog moet openen, maar waar je nu wel een kijkje kunt nemen op de 22ste verdieping. In plaats van experimenten uit te voeren in het Nemo museum kun je op het dak beleven wat swingende jazz voor invloed heeft op je voeten. Voor het ultieme Indian Summer-gevoel ga je naar het Dakterras NEST met live muziek, salsa en een sangria- en pinchosbar. Last stop: saké drinken op het bonsai dak van Time & Style.

Let’s go!

Helaas kun je op de website geen kaartjes meer kopen, maar ter plekke zijn er nog steeds kaartjes beschikbaar. Dat geldt dus voor het festival, maar ook voor de after party bij Canvas met o.a. DJ’s Bert Bert (Juxtapose), Kimchi Radio en Fox & Mink. Dus voel je vrij om uit je dak te gaan.

