Finally: Oranje Leeuwinnen krijgen hoger salaris

Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben de KNVB en de Oranje Leeuwinnen een overeenkomst voor een nieuw salaris. De voetbalvrouwen krijgen volgens de bond een stuk meer betaald dan eerst, zodat ze zich beter kunnen focussen op dat waar ze goed in zijn: voetbal.

Jan Dirk van der Zee, directeur van de KNVB, over de deal: ‘Onze Leeuwinnen verdienen dit gewoon. Het is een erkenning voor de positie die de Oranjevrouwen tegenwoordig innemen. Het zorgt er voor dat het Nederlandse vrouwenvoetbal zich naar een nóg hoger niveau kan ontwikkelen.’ En ook sterspeler Lieke Martens is blij. ‘Deze overeenkomst geeft een gevoel van waardering over wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Buiten het veld zijn er best veel randzaken, ik ben blij dat deze is opgelost. Nu kunnen we het weer gewoon over voetbal hebben en op het veld laten zien hoe goed we zijn.’

Er liepen al een tijdje onderhandelingen tussen de voetbalsters en de KNVB. Veel speelsters vonden dat het verschil met voetballende mannen te groot was. ‘We gaan niet voor miljoenen, maar als je kijkt naar de prestaties van de afgelopen seizoenen dan mag er nog wel heel wat bovenop,’ zei Vivianne Miedema eerder daarover. Wat ze dan wel wilden? ‘Dat we genoeg krijgen om van te leven. Niet dat meisjes krom moeten liggen om hun huur te betalen.’ Dat lijkt nu te zijn gelukt.

Bron Sportnieuws.nl, NOS | Beeld ANP