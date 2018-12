Fitties op de werkvloer: ‘Mijn collega is een seksistisch mannetje dat denkt dat-ie alles beter weet’

Gerda (38) en Rico (19) werken allebei bij een groot woonwarenhuis op de afdeling IJzerwaren. Gerda is met haar 12-jarig dienstverband een oudgediende, Rico werkt er pas een paar maanden. Desondanks hebben ze al flink de pest aan elkaar. Gerda vindt Rico een seksistisch mannetje dat denkt dat-ie alles beter weet, Rico zegt dat Gerda hem continu tegenwerkt. Zo kan hij nooit opklimmen in het bedrijf.

Rico: ‘Vorig jaar heb ik de Vakopleiding IJzerwaren en Gereedschappen afgerond met de specialisatie Hang- en Sluitwerk. Ik durf wel te stellen dat ik daar alles van afweet.

Mijn stage heb ik in dit bedrijf gelopen en ik beviel blijkbaar zo goed dat ze me een contract hebben aangeboden. Dat heb ik met beide handen aangenomen, want hier heb ik veel groeimogelijkheden. Mijn einddoel is een eigen doe-het-zelfwinkel, dat lijkt me geweldig. Daarom wil ik hier zoveel mogelijk leren over de producten, de bedrijfsvoering en over hoe je omgaat met klanten.

Maar vanaf de eerste dag werkt Gerda me tegen. Telkens als een klant mij aanspreekt, komt zij erbij en neemt het over. Als ik haar vraag waar ik een bepaald artikel kan vinden, zegt ze overdreven hard “Weet je dat dan niet?” En laatst, toen ik met een klant naar de kassa liep om iets te bestellen, zei ze: “Laat mij dat maar doen, dan gaat het sneller.” Ik ging totaal af tegenover die klant. Ik probeer er ook netjes uit te zien, vlot kapsel en schone kleren, maar echt elke pauze zegt ze: “Daar heb je onze dandy weer.” Ik weet niet wat een dandy is, maar het klinkt niet leuk. Ik heb geprobeerd om er met Gerard, onze afdelingschef, over te praten, maar die vond dat ik zeurde. “Luister goed naar Gerda, zij is heel ervaren,” dat is het enige wat hij zei. Maar als ze me steeds alles uit handen neemt, leer ik het vak nooit.’

Gerda: ‘Ik zie hem nog binnenkomen die eerste dag: zo’n knulletje, nauwelijks droog achter zijn oren, met van dat glimmende, achterovergekamde haar en een zelfvoldane grijns op zijn smoel. Hij kwam met zo’n swingend pasje op me afgelopen en zei: “Jij werkt zeker op de afdeling Woonaccessoires, hè? Kun je mij naar de chef van IJzerwaren brengen, Gerard ten Anker heet-ie.” Woonaccessoires! De vrouwen die daar ‘werken’ staan de hele dag kussentjes en kleedjes recht te leggen. Wie denkt-ie wel niet dat-ie is! Ik had meteen de pest aan hem.

Ik werk al twaalf jaar bij IJzerwaren en er is geen dopmoertje of draadnageltje dat ik niet weet te vinden. Ik kan elke boormachine repareren en ik heb alle klus- en bouwproblemen al een keer zien langskomen. Ik ken deze afdeling zelfs beter dan Gerard. Rico is een arrogant, seksistisch kereltje. Zo’n mannetje dat denkt dat vrouwen niets kunnen. Laatst moest ik iets zwaars tillen en ik stond even te denken hoe ik dat moest doen. Staat-ie opeens naast me in mijn oor te hijgen: “Zwaar hè, zal ik dat even voor je doen?” Een andere keer stond ik met een klant te overleggen over deurbeslag, steekt-ie opeens zijn neus ertussen en zegt: “Ik ben gespecialiseerd in hang- en sluitwerk, loopt u maar even met mij mee.” Pikt-ie gewoon mijn klant in! Toen ik tegen Gerard zei dat ik Rico niet geschikt vond, zei die dat Rico wel een diploma heeft. Nou, ik mag dan geen diploma hebben, maar ik ben veel beter in mijn werk.’

De mediator: ‘Als ik het goed lees zegt Gerard dus eigenlijk dat jullie het samen moeten oplossen. Laten we daar dan maar eens over in gesprek gaan. Rico, jij geeft aan dat het je droom is om in de toekomst een eigen zaak te runnen. Maar daarvoor wil je eerst nog een hoop leren. Wat bijvoorbeeld? En Gerda, jij hebt al heel veel ervaring in de winkel, wat zijn nu eigenlijk de valkuilen in het vak? Kun je daar wat anekdotes over vertellen? Rico, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om juist dit een mooi vak te vinden? Gerda, heb jij dit altijd al gedaan? Wat deed je hiervoor en hoe komt het dat je al zo lang in deze winkel werkt? Allemaal vragen om kennis te maken met elkaar. Dat is hard nodig, want de verhalen die jullie vertellen zitten vol aannames die volgens de ander helemaal niet kloppen. Volgens mij zijn jullie een hele goede combi en ziet Gerard het helemaal goed. Hij had jullie misschien wel even mogen helpen bij het kennismaken. Goede verkopen!’

