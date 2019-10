Een 4-urige werkdag, we dromen er allemaal van. Maar stel jezelf eens de vraag: hoeveel uur per dag ben je écht gefocust aan het werk? Want hey, als je goed geconcentreerd te werk gaat, komt die 4-urige werkdag vanzelf dichterbij. Daarom hierbij vijf praktische tips voor een geconcentreerde werkdag met meer focus.

Werkdag met meer focus

Daar is natuurlijk wel wat zelfdiscipline voor nodig. Beschouw het lezen van dit artikel daarom gerust als een goed begin. Dan is de rest voor een werkdag met meer focus het halve werk, echt.

Plannen is jezelf verwennen

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: plannen is jezelf verwennen. Wie op zondag of maandag een globale planning voor de rest van de week maakt, heeft daar de hele week profijt van. Groot voordeel hiervan is dat je gedurende de dag niet hoeft na te denken over what’s next. Je werpt een blik op je planning en voilà, je kunt weer verder. Let overigens wel op de ‘globale planning’. Wie haar to do-lijstjes minutieus blijft bijwerken, kan zichzelf juist stress in de hand werken.

Zo kun je ook je dagelijkse planning globaal indelen. Reserveer vaste dagen en dagdelen voor terugkomende klussen. Bijvoorbeeld iedere maandagochtend beginnen met het invullen van je planning en iedere woensdagmiddag je administratie bijwerken.

Verblijf 2 uur per dag in quarantaine

Notificaties van mails en appjes, collega’s die zomaar tegen je beginnen te praten, het is genadeloos voor je focus. En het erge is: dat beseffen we maar voor slechts 10 procent. Je steeds maar weer afvragen ‘waar was ik ook alweer’ is een ware sluipmoordenaar voor onze energie. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat het 23 minuten duurt voordat je weer in ‘de flow’ zit.

Sluit jezelf daarom 2 uur per dag op in quarantaine. Daarmee bedoelen we: geen contact met de buitenwereld. Geen mails, geen appjes, geen telefoon, geen collega’s. Alleen jij en je belangrijkste taak. Je zult zien dat je er vliegensvlug doorheen vliegt.

Zijn de twee uur voorbij? Zorg dan dat er iets leuks qua afleiding voor je in het vooruitzicht ligt. Bijvoorbeeld even koffiepauze, kletsen met een collega of een wandeling door kantoor.

Check je mail op vaste tijden

Het hele ding met mail is: iedere mail vraagt om een nieuwe mail. Daarom kunnen we oneindig blijven mailen. Wie niet uitkijkt, verdwijnt zo in de mysterieuze mail matrix. Om die reden kun je het beste je mail op vaste tijden checken. Dat is echt heel moeilijk – spreken we uit ervaring –, maar heeft wel direct effect op je focus.

Daarmee bedoelen we overigens niet dat je je mail first thing in the morning moet checken. Juist dan ben je op je scherpst en wil je je hersenen niet troebleren met je digitale postvak. Wij vinden 11:00 uur, 15:00 uur en aan het eind van je werkdag de fijnste tijden om onze mail te checken.

En als je dan toch met je mailrondje bezig bent, neem je social media en andere berichten ook gelijk even mee. Dan hoef je die de rest van de tijd niet te checken. Pling!

Full focus on full screen

Wie gaat voor een volledige focus, doet dat op een volledig scherm. Weg met je toolbar, je tabbladen en andere icoontjes die schreeuwen om je aandacht. Eén taak, een scherm (zouden ze bij Nike zeggen).

Laat je de rest openstaan, dan blijft het toch wel heel verleidelijk om even snel klik-klik-klik te doen en oeps, focus kwijt.

Treat yo self

Na een tijdsblok van focus hoort een tijdsblok van pure ontspanning. Want wie helemaal afschakelt, kan ook weer makkelijk inschakelen. Neem daarom een goede pauze. Daarmee bedoelen we: een pauze zonder beeldschermen. Maak een ommetje door de kantoortuin, bereid een uitgebreide lunch voor of drink een kop koffie samen met een collega.

