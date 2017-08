Waarom het niet lukt foutloos te typen als iemand met je meekijkt

Normaal tik je foutloos een heel A4-‘tje vol, maar wanneer er iemand over je schouder meekijkt, lijken je vingers plots de juiste toetsen niet te kunnen raken. Hoe komt dit?

Keer op keer wanneer er iemand met je meekijkt terwijl je achter de laptop kruipt, maak je de ene typefout na de ander. Het lijkt wel of je gewoon niet meer fatsoenlijk een stukje tekst kunt tikken door dat ene extra paar ogen dat meekijkt. Ergens klopt dat ook.

Psychotherapeut Jennie Miller legt uit hoe dit komt. Wanneer iemand achter je staat en met je meekijkt, geeft dit volgens haar een gevoel van minderwaardigheid of onzekerheid. We worden er zenuwachtiger door en maken daardoor wat meer foutjes. Normaal gesproken corrigeer je die fouten snel en heeft niemand überhaupt iets door, maar nu voel je de behoefte om je te verontschuldigen. Dit komt doordat je de ander onbewust meer autoriteit toekent.

Om dit in het vervolg te voorkomen zou je de ander kunnen vragen naast je te komen zitten. Zo is alles gevoelsmatig iets beter in verhouding en zou je minder fouten moeten maken.

Bron Metro UK |