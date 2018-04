Freelancers opgelet: de Kamer van Koophandel handelt in persoonsgegevens

Ben je freelancer of heb je een eigen bedrijf? Dan zou het zomaar kunnen dat je op Facebook reclames te zien krijgt die daarmee te maken hebben. De Kamer van Koophandel handelt namelijk in persoonsgegevens en dat lijkt onrechtmatig.

Het is alweer de zoveelste keer deze maand dat Facebook in één zin wordt genoemd met privacyschending. Hoewel dit keer de fout dus ligt bij de Kamer van Koophandel. Facebook is niet het enige bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel aanklopt voor jouw gegevens, er bestaan gespecialiseerde databedrijven die persoonlijke informatie opkopen om advertenties persoonlijker te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens liet gisteren aan NOS weten dat dit helemaal niet mag; dit soort informatie mag alleen worden doorverkocht wanneer iemand daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel kun je er wel voor kiezen geen reclame toegestuurd te krijgen per post. Ook kun je je aanmelden bij het bel-me-niet-register. Maar nergens is het mogelijk wel of geen toestemming te geven voor het doorverkopen van je gegevens aan derden.

Hoe het nu verder gaat is nog onduidelijk. Als de Kamer van Koophandel geen aanpassingen wil maken, zou Autoriteit Persoonsgegevens naar de rechter moeten stappen om zijn gelijk te halen. Maar zo ver is het nu nog niet. Wel is inmiddels bekend dat de VVD schriftelijke vragen heeft gesteld over de kwestie.

