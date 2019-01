Fyre festival: de man die bereid was een agent te pijpen is ‘blown away’ door alle aandacht

Andy kwam, zag en was bereid om te pijpen. Dat is hoe de kijkers van de Netflix-documentaire Fyre: The greatest party that never happened Andy zullen herinneren. De onverwachte ster van de show had geen idee dat de docu zo’n groot succes zou worden. Via een video reageert hij nu op alle ophef én op alle memes.

Viral star

Hoewel alle ogen gericht waren op meesterfraudeur Billy McFarland, bleek Andy King de onverwachte viral star van de documentaire Fyre: The greatest party that never happened. Want waar Billy al lang het hazenpad had genomen, probeerde Andy op alle mogelijke manieren het festival te redden. En dan bedoelen we ook echt álle mogelijke manieren: Andy was zo wanhopig dat hij bereid was een douanier te pijpen, zodat de container met flesjes Evian-water door de douane kon gaan.

I’ve given FYRE FESTIVAL much of my time today but this scene TOOK ME OUT!!! #TakeOneForTheTeam pic.twitter.com/uCeiYbTrRA — Machine Gun Trellie (@GoGoGadgetDojo) 21 januari 2019

‘I just don’t want to necessarily be known as The Blowjob King of the world’

Waar Billy moet boeten, wordt uitgekotst en zes jaar moet zitten voor fraude, is Andy door het grote publiek omarmd. Door zijn oprechte paniek, grote wanhoop en bijbehorende rare sprongen (een kat in het nauw…) is hij nu de held van Fyre Festival.

Na de release van de documentaire stroomde het internet vol met Andy King-memes, iets waarvan Andy zelf geen idee had. Hij is niet actief op social, heeft geen benul van trending topics en had nog nooit eerder van memes gehoord. In een video, geüpload door Netflix, reageert hij op alle commotie. Hij begint direct met een statement: ‘I just don’t want to necessarily be known as The Blowjob King of the world.;

Andy King has seen all of your FYRE Fest memes — and he loves them! pic.twitter.com/mCNgDoHpjW — Netflix US (@netflix) 29 januari 2019

Bekijk hieronder de leukste memes:

Just when you thought the Fyre memes were done… pic.twitter.com/pQFFrq9M6k — Anthony Borthwick (@dirtypawsNJ) 28 januari 2019

Job Interviewer: Describe a situation when you went above and beyond for a customer? Me: pic.twitter.com/TR6fWAUzC8 — Zach Ball (@RealZachBall) 25 januari 2019

Day 33 of the government shutdown and only one man can save us and end this shutdown. You ready to take one for the team, Andy King? #FyreFestivalDocumentary pic.twitter.com/uBbXhuQ2rL — Barack O’Brown Skin (@StephCurryGoat) 23 januari 2019

Fyre memes are my new favorite thing. pic.twitter.com/l0la8s6FHI — Whitney (@MsHeartCookie) 25 januari 2019

Bron: Netflix, Twitter, YouTube, beeld: Netflix