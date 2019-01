Fyre Festival: inmiddels 160.000 dollar opgehaald voor lokale heldin Maryann

Loop naar het koffiezetapparaat en de kans is groot dat het gesprek gaat over de documentaire Fyre: The Biggest Party That Never Happened. De Netflix Original-documentaire gaat momenteel viral als een tierelier en laat niet alleen de zwakte, maar gelukkig ook de kracht van social media zien. Een crowdfundingsactie voor de grootste – lokale – gedupeerde heeft inmiddels meer dan 160.000 dollar opgebracht.

Fyre en de zwakte van social media

De flop van Fyre Festival is inmiddels misschien wel uitgegroeid tot het prototype van een mislukte influencer marketingcampagne. Want we weten inmiddels allemaal dat er maar weinig echt is op Instagram, toch toont deze flop maar weer eens aan wat er gebeurt als je de realiteit volledig uit het oog verliest: je kunt de verwachtingen onmogelijk waarmaken.

In totaal hebben 210 influencers iets gepost ter promotie van Fyre Festival, nog voordat de eerste editie van het festival van start was gegaan. De post bestond uit een oranje tegel, zonder tekst of afbeelding, met als bijschrift: ‘join me at fyrefestival.com.’ Bella Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Chanel Iman, Rose Bertram, allemaal waren ze onderdeel van de campagne. Interessant is – dat wordt ook in de documentaire benadrukt – dat deze posts van ’s werelds populairste modellen en andere A-sterren met één post onderuit werden gehaald. Namelijk die van het inmiddels beruchte broodje met kaas.

Here’s the dinner they fed us tonight. Literally slices of bread, cheese, and salad with no dressing. #fyrefraud #fyrefestival #dumpsterfyre pic.twitter.com/NmNXakSFlq — Trevor DeHaas (@trev4president) 28 april 2017

In plaats van kakelverse kaviaar, beach barbecues en champagne showers kregen de bezoekers het meest armzalige broodje kaas geserveerd als avondeten. Dat is eigenlijk wel mooi om te zien: 210 nietszeggende foto’s van de grootste influencers versus 1 foto van een simpele bezoeker. Een foto zegt meer dan duizend betaalde influencers, het zou zomaar een nieuw spreekwoord kunnen zijn.

Fyre en de hel voor rijkeluiskinderen

De foto van het broodje kaas kun je beschouwen als de punaise die de Instagram-bubbel op het hoogste niveau kapot prikt. En voor de mensen met niet zo’n grote portemonnee is dat natuurlijk best ironisch om te zien. Dat brengt ons bij de tweede succesfactor van de documentaire: alle rijkeluiskindjes die er met open ogen zijn ingetuind. Want zeg nou eerlijk, wie legt er 12.000 dollar neer voor de eerste editie van een festival…? Voor ons normale mensen is dat besef toch wel even genieten. Er zijn dus debielen die blindelings veel geld neerleggen om maar bij de rich & famous te horen. Kwantiteit boven kwaliteit, gebakken lucht, dat idee. Laat ze er maar lekker voor betalen, dan lachen wij verder in ons vuistje.

Het is dus absoluut genieten om al die rijkeluiskinderen ontdaan en beteuterd te zien strompelen over het aftandse festivalterrein. Als een vis op het droge zie je ze spartelen, want rijke kinderen weten simpelweg niet hoe ze moeten reageren op zoiets als een tentje. Hoe grappig dit ook is, wat er gebeurt kan natuurlijk écht niet . Deze mensen zijn voor tienduizenden euro’s opgelicht.

Fyre en de kracht van social media

Maar gelukkig laat de documentaire ook de kracht van social media zien. Nadat de documentaire afgelopen vrijdag op Netflix verscheen, is Maryann Rolle een crowdfundingsactie gestart. Even over Maryann: waar alle influencers met miljoenen volgers hun Fyre-post hebben verwijderd en vrolijk zijn doorgegaan met influencen, zat deze vrouw met de gebakken peren. Zij is de eigenaresse van het lokale cateringbedrijfje en kreeg – zonder enige vorm van notie – alle festivalbezoekers op zoek naar eten op haar stoep. De cateraar wist niet wat haar overkwam, draaide overuren en trommelde al haar personeel en vrienden op om de boze festivalbezoekers van eten en drinken te voorzien. Maryann werkte kneiterhard en zet zich in voor de lokale community. Maar ze kreeg niet betaald en moest alle gemaakte kosten uiteindelijk uit eigen zak betalen.

Met tranen in haar ogen vertelt ze voor de camera hoe het haar als mens gekwetst heeft. ‘Het is moeilijk te begrijpen dat ik niet ben betaald. Ik ben achtergelaten in een enorm zwart gat. Mijn hele leven is veranderd en mijn kredietwaardigheid is verpest door Fyre Fest.’

Waar de rijkeluiskinderen papa’s beste advocaten op de zaak zetten om hun geld terug te krijgen, heeft Maryann die middelen niet. Sinds vorig jaar april verkeert ze in een financiële crisis, wat haar dreef tot crowdfunding. Die actie heeft haar inmiddels meer dan 160.000 dollar opgeleverd. In acht dagen tijd hebben meer dan 5300 mensen geld aan Rolle en haar man Elvis gedoneerd. Hiermee is Maryann definitief uit de rode cijfers. Thank god for social media after all!

