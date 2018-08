Tijd voor een ander abonnement: bellen is écht niet meer van nu

Heb jij altijd ongebruikte belminuten over aan het einde van de maand? Je bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de jongeren van 18 tot en met 30 jaar liever een voice-, video- of tekstberichtje stuurt dan dat ze bellen.

Bellen is mega scary

Het is zo’n typische angst waar je bijvoorbeeld tijdens je eerste stage of baan mee geconfronteerd wordt: de telefoonangst. Zomaar spontaan opnemen of juist een nummer draaien, 38% van de millennials vindt het maar eng. En dat is een opvallend hoger percentage dan de 15% van de oudere generatie Nederlanders van tussen de 31 en 70 jaar.

Liever een berichtje sturen

Uit het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, blijkt dat 89% van de ondervraagde jongeren hun vrienden eerder een berichtje stuurt dan dat ze bellen. En welkom in 2018, waar berichten zich heus niet alleen beperken tot platte tekst. Snapchat gedecoreerd met filters, Whatsapp met de grappigste gifjes, het kan allemaal.

Wordt er dan toch gebeld, dan is het vaak via data en niet via belminuten. Dat heeft een groot voordeel: je verbruikt niet alleen je belminuten -een spaarzame actie die nog rest uit de beltegoed tijd ;-)- maar via data kun je ook videobellen, dat dichterbij voelt. Een kwart van de jongeren in het onderzoek vindt dat videobellen meer voelt als samenzijn.

Niet zo gek dus dat ruim tweederde van de Nederlanders overweegt om alleen te bellen met data, zonder belminuten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Tele2 om het belgedrag en datagebruik van jongeren te onderzoeken. Tele2 is de enige provider waarbij je een ‘only data’ abonnement kunt afsluiten.