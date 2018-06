Ga je verhuizen? Dan wil je met dit ritueel in je nieuwe huis beginnen

Hoe je het ook went of keert, een nieuw huis staat altijd voor een nieuw begin. Een nieuw hoofdstuk van je leven, waar je je als een vis in het water moet voelen. Want inderdaad, nergens tikt het klokje zoals het thuis tikt. En nu zijn wij van VIVA heus niet spiritueel aangelegd, maar we geloven wel dat je bewust moet stil staan bij een nieuw hoofdstuk van dit kaliber. Hoe we dat doen? Door het ritueel van salie branden.

Omdat je oude huis gehorig, te klein, te groot of te oud is. Of omdat je gaat samenwonen of on-samenwonen, of vanwege je werk, er zijn genoeg redenen om te verhuizen en je intrek te nemen in een nieuw onderdak. Dat is vaak niet alleen héél erg leuk (nieuw huis = nieuwe spullen) maar ook van grote invloed op je leven. Thuis moet je je kiplekker voelen en negatieve energie buiten de deur laten. Toch voel je soms wanneer je een ruimte binnenstapt dat de energie niet fijn voelt. Hoe voorkom je dat er in jouw huis nog zwarte energie rondzwerft? Het branden van witte salie is al een eeuwenoude traditie om negatieve energieën weg te drijven.