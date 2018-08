Gaat het dan echt gebeuren? ‘Spice Girls geven 13 optredens’

De Britse boulevardkrant The Sun weet het zeker: de Spice Girls gaan weer optreden! In 2019 zullen Mel B, Mel C, Emma en Geri dertien keer optreden in Engeland.

Victoria Beckham is de enige van de vijf die er niet bij zal zijn. Zij houdt (helaas) al jaren voet bij stuk en lijkt een reünie voorgoed uit haar hoofd te hebben gezet. De laatste keer dat de voltallige Spice Girl-formatie op het podium stond was tijdens de Olympische Spelen in 2012.

Nu gaan Mel B, Mel C, Emma en Geri het avontuur zonder Victoria Beckham aan. De dames zullen drie avonden het Wembley Stadium in Londen vullen, de overige optredens vinden elders plaats. Natuurlijk doen de dames het niet voor niets: met de optredens zullen ze ieder zo’n 12 miljoen (!) verdienen.

Volgens een bron van The Sun zit marketingman Simon Fueller achter de comeback. Hij bedacht destijds ook de succesformule van de Spice Girls. Overigens zal Mel B flink aan de bak moeten: zij kampt momenteel met een alcohol- en seksverslaving. Volgende maand neemt ze haar intrek in een afkickkliniek, zo lezen we in The Sun.

