Gaat het dan eindelijk gebeuren: nooit meer gebeld worden door telemarketeers

Neem jij je telefoon al niet meer op als er ‘anoniem’ in je scherm verschijnt? Binnenkort hoef je hier waarschijnlijk niet meer bang voor te zijn. Een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken moet ervoor gaan zorgen dat bedrijven je niet meer zomaar mogen bellen. Als het voorstel wordt aangenomen gaat het leven van marketeers moeilijker worden, maar dat van jou een stuk aangenamer.

Bel-me-niet-registers zijn in het leven geroepen om van ongewenste telefoontjes af te komen, maar helpen doen ze niet. Bedrijven en goede doelen weten telefoonnummers ongevraagd te bemachtigen en bestoken ons al jaren met telefoontjes om hun producten of diensten te verkopen.

Laat me met rust

Maar liefst 89 procent van de Nederlanders stoort zich aan commerciële belletjes, 96 procent vindt het vervelend om door loterijen gebeld te worden en 88 procent wordt liever niet ongevraagd benaderd door goede doelen.

Voer maar in

In het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer staat dat bedrijven en organisaties expliciet toestemming moeten hebben van de consument om te bellen. Dat betekent dat er via een opt-in (een vlakje dat je aan moet vinken) goedkeuring moet zijn om benaderd te worden. Een puik plan dus, het enige waar wij dan goed op moeten letten zijn die kleine vierkante vakjes en of daar niet al door de marketeer (‘per ongeluk’) iets is aangevinkt voor ons.