Gaat ‘The Handmaid’s Tale’ werkelijkheid worden in China?

Met een 8.6 op IMDB moge het duidelijk zijn: The Handmaid’s Tale was even verrassend als sinister. Bij iedere aflevering stel je jezelf dezelfde vraag: zou zoiets echt kunnen gebeuren? Nee toch…? Ehm, in China is nu een database van 1,8 miljoen ‘breedready’ vrouwen ontdekt.

Ethische hacker

Die ontdekking is te danken aan de ‘ethische hacker’ Nederlandse Victor Gevers. Met zijn werk wil hij ethische misstanden aan de kaak stellen. Niet voor niets luidt zijn motto: work for a cause, not applause.

Database

Victor ontdekte een database van 1,8 miljoen vrouwen, gehost op een server in China, met hun persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, burgerlijke staat, ID-nummers en adressen. De database bevatte ook een ‘BreedReady’-categorie, die de Chinese vrouwen een binaire score van één of nul gaf. Schijnbaar verwijzend naar hun potentieel om kinderen te krijgen.

Geen hobby’s

Het is niet bekend waar de database vandaan kwam. Binnen 48 uur nadat Gevers de screenshots op Twitter plaatste, werd de database offline gehaald. Hoewel de gegevens kunnen lijken op de data van een datingapp – 90% van de vrouwen was ongehuwd – merkte Gevers op dat datingprofielen normaliter bepaalde informatie over hobby’s en interesses vereisen. Die gegevens waren in dit geval afwezig… ‘De manier waarop het register werd opgezet was niet iets dat je zou verwachten van een datingsite,’ verklaarde hij tegenover de Britse Grazia.

China

De onthulling van Gevers heeft tot zorgen geleid: zit de Chinese overheid hier achter…? En wat kan er gebeuren met deze informatie? China kampt momenteel met groeiende zorgen over het – relatief – lage aantal geboorten en de verouderende bevolking in China. In 2018 werden iets meer dan 15 miljoen baby’s geboren, twee miljoen minder dan een jaar eerder en het laagste geboortecijfer in het land sinds 1949.

Eenkindbeleid

In 2016 werd het controversiële eenkindbeleid van China om de bevolkingsomgang te beheersen, vervangen door een tweekinderenbeleid. Deze campagne is vooral gericht op hoogopgeleide Chinese vrouwen, die worden opgeroepen om bij voorkeur in hun twintiger jaren kinderen te krijgen.

Tijdens het eenkindbeleid werd een premie op mannelijke kinderen gelegd. Lees: je kreeg dus een bonus als je een baby met het mannelijk geslacht baarde. Dat leidde tot de abortus van veel vrouwelijke foetussen, met als gevolg dat China kampt met een enorme genderongelijkheid. Het land telt nu 34 miljoen meer mannen dan vrouwen.

Girlboss

Toch kiezen de Chinese hoogopgeleiden vrouwen minder snel voor de traditionele gang van zaken. Zij richten zich op hun carrière en willen pas op latere leeftijd – misschien – kinderen.

Bron: Grazia UK, beeld: Videoland