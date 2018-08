Na haar albums ’19’ en ’21’ was ze even van de radar verdwenen maar eind 2015 kwam ze keihard terug met ’25’ en vooral het nummer ‘Hello’. We hebben het natuurlijk over Adele. Lisa Loïs eert haar met een reeks optredens die geheel in het teken staan van de Britse zangeres.

Aankomend weekend brengt Lisa Loïs de grootste hits van Adele ten gehore tijdens Uitmarkt in Amsterdam en vanaf 22 september staat ze op de bühne met haar tour ‘Lisa Loïs sings Adele’. Samen met haar zevenkoppige band trekt de zangeres door heel Nederland en zal ze te zien zijn in meer dan 20 theaters.

Vereerd

Tien jaar na het uitkomen van Adeles eerste album (19) zal Lisa Loïs met haar publiek de weg bewandelen van de muziekcarrière van de Britse tot nu toe. ‘Ik voel me zeer vereerd dat ik de liedjes van Adele mag zingen’, zegt de zangeres erover. ‘Zij is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste zangeressen op aarde. Iedereen heeft haar hoog zitten, dus ik voel wel wat druk, maar ik ga graag de uitdaging aan. Gesteund door de toffe club muzikanten met wie ik deze tour doe, moet dat zeker lukken.’

Succes na succes

Het zingen van liedjes als ‘Someone Like You’ en ‘Rolling In The Deep’ begon voor Lisa als een eenmalig optreden; het was onderdeel van een reeks tribute avonden die een vriend van haar in 2016 organiseerde. Wegens het grote succes volgde er nog zo’n avond en uiteindelijk zelfs een succesvolle clubtour.

De ‘Lisa Loïs sings Adele’-tour belooft één groot spektakel te worden. Wil je het niet missen? Je kunt hier tickets bestellen.