Gecureerd door VIVA’s redactie: de vijf leukste boeken voor op het strand

Je kent het wel: ben je je koffer aan het pakken voor vakantie, denk je lekker een boek te gaan lezen en weet je vervolgens totaal niet welk boek je wilt kiezen. Eenmaal in de boekhandel is het aanbod overweldigend en word je overvallen door keuzestress. Geen zorgen, VIVA helpt je graag een handje. Wij stelden een zomers boekenlijstje samen. Niet te moeilijk, niet te spannend, gewoon zoals je vakantie moet zijn: lekker ontspannen.

VIVA’s Zomerboek

Met rubrieken als ‘Zon, zee en gênant’, vijf vrouwen over hun meest memorabele vliegervaring, de beste tips om tijdens je vakantie écht te kunnen ontspannen en heel veel fijne puzzels mag het Zomerboek van VIVA natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Genoeg lees- en plezierplezier voor de hele vakantie.

Viva’s Zomerboek via magazine.nl, €5,95

Camino – Graeme Simsion en Anne Buist

Eigenlijk is Camino verplicht leesvoer voor iedereen die wel eens is gaan backpacken of alleen op reis is geweest. In dit boek lees je over Zoë en Martin, die los van elkaar beginnen aan de pelgrimsroute Santiago de Compostela. Op een leuke, humorvolle manier beschrijven ze hun gedachtes, worstelingen en avonturen tijdens de ellenlange wandeltocht. Wat het verhaal vooral leuk maakt: Zoë en Martin komen elkaar verscheidene keren tegen, halen elkaar in, lopen stukken samen en juist zonder elkaar. Ook dat zorgt voor de nodige grappige situaties. Let wel: tijdens het lezen van dit boek krijg je gegarandeerd zin in een bijzondere reis.

Camino via Bol.com, €18,99

Buitenspel gezet – Kyra Rutgers

De subtitel luidt: ‘Over voetbalvrouwen, affaires en de schijnwereld van glitter en glamour.’ En dan weet je het wel, Buitenspel gezet is vermakelijk om te lezen, niets meer en niets minder. Samen met haar man, trainer/coach Jay, verhuist Olivia naar het zonovergoten Cyprus. Daar raakt ze bevriend met drie voetbalvrouwen. Ogenschijnlijk lijken zij te genieten van de glitter en glamour die hun luxeleven met zich meebrengt, maar Olivia realiseert zich steeds meer dat ze is terechtgekomen in een schijnwereld. Donkere dagen getekend door relatiedrama’s, verboden romances en schandalen breken aan. Buitenspel gezet dompelt je onder in een heel andere wereld, met toch voor een groot deel dezelfde sores als de onze.

Buitenspel gezet via Bol.com, €12,50

Stromboli – Saskia Noort

Ook voor Saskia Noort’s Stromboli geldt: niet te ingewikkeld en vooral vermakelijk om te lezen. Stromboli gaat over Sara Zomer en Karel van Bohmenen, een schrijversechtpaar dat door een erg moeizame scheiding gaat. Honderdduizenden lezers genieten wekelijks hun column waarin ze openhartig verslag doen van hun gezinsleven, totdat de vlam in de pan schiet. Sara pakt haar spullen en stopt met de column, terwijl Karel door blijft gaan. Sara heeft afstand nodig en boekt een retraite op het idyllische vulkaaneiland Stromboli. En daar komt ook de humor in het verhaal: haar mede-retraitegenoten vormen een heerlijk bont gezelschap met karakters zoals alleen Saskia Noort die kan omschrijven.

Stromboli via Bol.com, €19,99

Het Zwembad – Libby Page

Een verhaal dat letterlijk gaat over een zwembad, ja heus. Rosemary woont al haar hele leven in de Londense wijk Brixton. Maar haar buurt is onherkenbaar veranderd; de bibliotheek waar ze vroeger werkte werd gesloten, de kruidenier die iedereen kende is nu een trendy bar en haar geliefde man, George, is overleden. Wat haar vooral nog plezier brengt, is zwemmen.

Kate is net verhuisd en voelt zich alleen in de grote stad. Ze is begonnen met haar eerste baan voor een lokale krant. Als het buitenzwembad van Brixton met sluiting wordt bedreigd, weet Kate dat dit een kans is op een goed verhaal. Rosemary weet dat dit het moment is waarop ze ook haar laatste strohalm kan verliezen. De twee besluiten zich samen in te zetten voor het behoud van deze belangrijke plek in de wijk. En spoiler: het gaat om zoveel meer dan alleen het zwembad.

Het Zwembad via Bol.com, €9,99