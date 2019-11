Aisha: ‘Mijn collega is steeds ziek en ik wil haar werk niet meer opvangen’

Aisha en Ellis bevrouwen samen de kantine van een garage. Doordat ze altijd op elkaar konden terugvallen, vormden ze jarenlang een ijzersterk team. Totdat Ellis een chronische ziekte krijgt en het evenwicht verstoord raakt. Aisha moet altijd voor Ellis inspringen terwijl ze zelf nooit meer vrij kan nemen. Op een gegeven moment houdt dat wel op.

Aisha:

‘Mijn collega Ellis heeft vorig jaar te horen gekregen dat ze een chronische ziekte heeft. Ik weet het niet precies, iets met de darmen. Daardoor moet ze zich heel vaak ziek melden, soms wel tien dagen per maand. Ik begrijp wel dat zij er ook niets aan kan doen en ik vind het heel rot dat ze die ziekte heeft en dat het nooit meer overgaat. Maar bij mij begint de fut er inmiddels ook een beetje uit te raken. We draaien de kantine hier samen en als een van de twee uitvalt, wordt de ander geacht dat op te vangen. Zo hebben we het altijd gedaan, soms was zij ziek, soms ik. Je sprong voor elkaar in.

Ik val nog steeds met alle liefde voor haar in, hoor, maar sinds Ellis die ziekte heeft, ben ik altijd degene die extra moet werken, terwijl ik me nooit meer ziek kan melden. Want wie staat er dan in de keuken? Ik kon dit jaar niet eens al mijn vakantiedagen opnemen en inmiddels ben ik compleet uitgeput.

‘Ach mevrouwtje,’ zegt hij dan, ‘kunnen we het niet bijbenen?’

Ellis ziet dat natuurlijk ook en daarom is ze vorige week naar de baas gestapt om de situatie uit te leggen. Maar die zei dat ik er zelf maar mee moest komen als ik een probleem heb. Hij doet altijd zo lullig. ‘Ach mevrouwtje,’ zegt hij dan, ‘kunnen we het niet bijbenen?’ Nou, die ga ik echt niet vragen of er in de kantine iemand bij kan komen of zo. Daar heb ik de energie niet meer voor.’

Mohamed:

‘Die kantine, dat zou je ook best in je eentje kunnen doen. Ik heb er eens een ochtend gestaan toen de dames allebei zogenaamd ziek waren en ik kon het met twee vingers in mijn neus. Paar kroketten in het frituur laten zakken, wat is daar nou zo vermoeiend aan?

Het is dat ik zo’n ruimhartige baas ben dat ik die meiden allebei in dienst houd, maar eigenlijk ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Ik heb een garage voor luxewagens. Ik heb zestien man personeel in dienst, plus Ellis en Aisha.

‘Van een beetje hard werken is nog nooit iemand dood gegaan.’

Dit bedrijf heb ik met mijn eigen handen opgebouwd en ik ben er trots op. Binnenkort gaan we ook in de verhuur. Ik begin met een paar flexchauffeurs, maar als dat een beetje loopt, neem ik ze in dienst. Mensen aan het lijntje houden, daar hou ik niet van. Maar als ze een contract krijgen, verwacht ik ook honderd procent loyaliteit. De schouders eronder. We zijn een soort familie, zo moet je ons zien. Iedereen staat altijd voor een ander klaar. Dit bedrijf is mijn leven. Ik werk zeventig uur per week en ik ga nooit op vakantie. Van een beetje hard werken is nog nooit iemand dood gegaan.

Ellis heeft nu die ziekte en daarom is ze af en toe afwezig. Daar kan zij ook niets aan doen. Ik had niet verwacht dat Aisha daar zo kleinzerig over zou doen. Als het andersom was geweest, had Ellis haar toch ook niet laten vallen?’

‘Ik heb niet helemaal goed voor ogen wat jullie vraag is. Ik begrijp wel dat jullie allebei met iets zitten dat ieder dwars zit. We zouden kunnen proberen vast te stellen wat de onderwerpen zijn die jullie willen bespreken met elkaar. Hoe doe je dat? Vaak heb je op het werk eens in de zoveel tijd een gesprek met je leidinggevende. Hebben jullie dat ook? In kleinere ondernemingen wordt het nogal eens overgeslagen. Zo’n gesprek is vaak een eenrichtingverkeer over het funktioneren, maar jullie zouden er ook eens een gesprek van kunnen maken dat wel tot iets gezamenlijks leidt. Wat vind je belangrijk om op de agenda te zetten Aisha? En jij Mohamed? Wat vinden jullie belangrijk van de toekomst? Waar loop je tegen aan? Op het moment dat jullie je dit gesprek laten leiden door iemand dan loop je minder het risico dat de één meer aan het woord lijkt te komen dan de ander en dat de aandacht wordt verdeeld. Dan hebben jullie de grootste kans om toe te komen een gesprek over dat wat nu niet lekker loopt!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.