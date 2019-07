Gedoe op de werkvloer: ‘Ik word gek van mijn adhd-collega’

Amber is de hele dag aan het praten, en als ze niet praat, zingt ze mee met de radio. Hoewel Gina haar collega graag mag, kan ze zich door alle onrust die Amber verspreidt niet concentreren. Onlangs kreeg ze een reprimande van haar leidinggevende omdat ze te veel fouten had gemaakt.

Gina: ‘Amber is een aardige meid hoor, ze is attent en altijd vrolijk. En een gevoel voor humor dat ze heeft! Wat dat betreft heb ik met haar geboft, het is heel gezellig met haar. Er zijn ook altijd wel een paar collega’s in onze kamer voor een praatje of ik weet niet wat. Amber gedijt in die drukte. Hoe meer mensen, hoe vrolijker ze wordt. En niets is haar te dol. Laatst stond ze zelfs boven op haar bureau een liedje te playbacken.

Maar voor mijn werk is die gezelligheid niet zo goed. Af en toe zou ik weleens een halfuurtje willen doorwerken. Ik moet veel ingewikkelde stukken lezen en dat is heel lastig met die drukte. Amber kan me ook niet met rust laten. Als ik vraag of ze misschien even stil wil zijn, is ze soms wel 5 minuten rustig. Maar dan begint ze mee te neurien met de radio of ze herinnert zich opeens een verhaal dat absoluut op dat moment verteld moet worden. En dan ben ik weer helemaal uit mijn concentratie. Mijn werk lijdt daaronder. Tijdens mijn laatste functioneringsgesprek kreeg ik de opmerking dat ik te veel kleine foutjes maakte. Terwijl ik juist heel secuur ben! Ik wil Amber niet verklikken, dus ik heb niets over de drukte in onze kamer gezegd, maar ik baal er wel van dat ik door haar een negatieve aantekening heb. Dadelijk raak ik mijn baan nog kwijt. Ik zou wel een andere werkplek willen, maar voorlopig zit ik met Amber opgescheept.’

Amber: ‘Gina is een topcollega! Ze is de beste in haar vak. Als ik iets niet weet of niet begrijp, vraag ik het altijd aan haar. Ze kan dingen fantastisch uitleggen. Ik ben heel blij dat ze mijn kamergenote is. Ja, ik weet dat ik druk ben. Ik probeer echt om stiller te zijn zodat ze zich kan concentreren. Maar ik kan me dus helemáál niet concentreren. Er zijn altijd zo veel dingen die mijn aandacht vragen. Alleen al die collega’s die steeds binnenlopen voor een praatje. Die kun je toch niet wegsturen? En soms moeten we trouwens ook weleens iets over het werk overleggen. Ik probeer dan niet te hard te praten, maar ja, je hoort elkaar natuurlijk wel. Van dat fluisteren krijg ik trouwens de slappe lach. Alsof we iets stiekems doen, weet je wel.

Eerst wilde Gina de radio helemaal niet aan hebben, maar ik kan echt niet tegen stilte. Dan begin ik te gillen. Gelukkig mag-ie van Gina nu heel zachtjes aan, dat leidt een beetje af. Ik vind mijn werk niet zo interessant en ik word altijd heel blij als ik een mooi liedje hoor, het liefst eentje die ik kan meezingen. Nick & Simon, die vind ik geweldig. Waar hadden we het ook weer over? O ja, dat Gina rust nodig heeft.

Ik begrijp haar wel. Zij heeft veel ingewikkelder werk dan ik, daar moet je echt je hoofd bij houden. Misschien moet ik een wasknijper meenemen om op mijn mond te zetten. Hihi.’

De mediator: ‘Verschillende mensen, verschillende wensen en die worden goed zichtbaar als je met elkaar in een kamer moet zitten. Enerzijds geeft jullie verhaal een positieve energie af. Dat zit volgens mij wel goed. Hoe komt het dan dat jullie nog geen oplossing hebben gevonden voor dit goed bespreekbare issue. Er zijn vast wel oplossingen voor, maar een oplossing werkt pas als je precies weet wat je zelf nodig hebt.

Hoe werk je zelf het meest prettig. Schrijf dat op. Hoe denk je dat de ander dat ervaart? Schrijf dat ook op. En deel die twee antwoorden eens met elkaar. Zie je verschillen? Mooi, als dat zo is hebben jullie nu de gelegenheid om iets meer te vertellen aan elkaar. Dat geeft een beter beeld voor de oplossing. Zien jullie gelijkenis in de antwoorden. Ook mooi, want dan kan je eens gaan brainstormen over de opties. Op basisscholen zie je bijvoorbeeld een schot op het tafeltje van de kinderen die zich even willen concentreren. En er zijn vast nog andere voorbeelden. Vraag ook eens aan collega’s. Nu voor jullie heel specifiek is wat je zoekt, is het makkelijker om anderen te laten meedenken. Als ik jullie over elkaar lees, dan weet ik wel zeker dat het goed gaat komen.

