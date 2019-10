Lynn wil scheiden van haar man Christophe. Ze zoekt en vindt een baan waarmee ze zichzelf kan onderhouden en koopt een knus eigen huisje. De verbouwing kost echter veel meer tijd en energie dan ze dacht. Christophe wil dat ze zo snel mogelijk vertrekt, maar haar baas, Roel, wil haar niet nog meer vrij geven. Lynn heeft geen idee hoe ze haar huis op tijd bewoonbaar moet krijgen. Welkom bij een nieuwe casus van Gedoe op de werkvloer.

Lynn:

‘Ik wist niet dat er bij zo’n verbouwing zo veel kwam kijken. Mijn nieuwe woning is een authentiek dijkhuisje, het ligt schitterend. Er moet nog wel veel aan verbouwd worden en hoewel mijn klusjesman heel zelfstandig kan werken, moet ik er toch steeds naartoe om aan te geven hoe ik dingen wil hebben. Ik ben er vrijwel elke dag. Allemaal onder werktijd natuurlijk, want anders is die klusjesman er niet. Die uren moet ik ‘s avonds inhalen, daar is mijn baas heel precies in. Hij heeft gelijk, hoor. Hij betaalt me goed en ik ben een professional: al wordt het drie uur ’s nachts, ik zorg dat de klus geklaard wordt.

‘Over drie maanden loopt mijn jaarcontract af, dus ik kan me niet zo veel permitteren.’

Voordat ik besloot om bij Christophe weg te gaan, deed ik dat ook regelmatig en dat ging me prima af. Maar nu, met de verbouwing en de aanstaande verhuizing erbij, begint het me behoorlijk op te breken. Ik heb Christophe beloofd dat ik over een maand vertrek, maar dat red ik totaal niet. Het huis is nog lang niet af en ik moet ook nog inpakken. Ik heb mijn baas een paar dagen vrij gevraagd, maar die zei dat ik wel genoeg afwezig was geweest. Over drie maanden loopt mijn jaarcontract af, dus ik kan me niet zo veel permitteren. Alles komt opeens tegelijk. Als het zo doorgaat raak ik nog burn-out. Ik kan toch niet in een half afgebouwd huis wonen? Trouwens, als ik mijn baan verlies kan ik dat nieuwe huis niet eens betalen!’

Roel:

‘Ik heb een kleine uitgeverij met 6 medewerkers. Eigenlijk zijn we meer een familie dan een bedrijf. Het is flink aanpoten, want de boekenbranche staat zwaar onder druk. Maar iedereen doet z’n stinkende best. Lynn is een uitstekende redacteur. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die manuscripten zo soepel naar een hoger plan kan tillen. Daarom heb ik haar 9 maanden geleden ook aangenomen. Ik heb gehoord dat ze gaat scheiden en dat vind ik heel rot voor haar.

‘Lynn was hier nog geen maand toen ze al vroeg om die borg voor de hypotheek en vlak daarna begon ze te laat te komen.’

Maar ik begrijp niet waarom ze zo ver weg moet gaan wonen en waarom ze zo’n opknapper heeft gekocht. Als ik had geweten hoe veel tijd daarin zou gaan zitten, had ik nooit borg gestaan voor haar hypotheek. Het gaat allemaal ten koste van mijn bedrijf. Ze komt bijna elke dag te laat en ze zegt wel dat ze dat ’s avonds en in het weekend inhaalt, maar de kwaliteit van haar werk lijdt er toch onder. Ik heb haar aangenomen omdat ik iemand nodig heb die een goedlopende titel kan produceren, de overleving van mijn bedrijf hangt er vanaf. Maar daar is tot nu toe geen sprake van. Als iemand vijf jaar lang prima werk aflevert, wil je nog wel eens oogje dichtknijpen als het een poosje wat minder gaat. Maar Lynn was hier nog geen maand toen ze al vroeg om die borg voor de hypotheek en vlak daarna begon ze te laat te komen. Tja, dat houdt een keer op. Als ze zich niet snel verbetert, ga ik op zoek naar een ander.’

‘Lynn, sta je nog steeds achter je plannen? Wist je van de argwaan die Roel er inmiddels bij heeft? Wat kun je Roel bieden om zijn vertrouwen te herwinnen? En wat is daarbij haalbaar voor je gezien je huidige energieniveau? Veel vragen die eigenlijk zijn overgeslagen bij de planning die is gemaakt. En dan maak je vaker mee dat er maar een beperkte houdbaarheid zit aan een bepaalde periode zoals deze. Het beste is dan te kijken hoe je kunt repareren. Misschien kun je een beetje helpen, Roel? Voor jou is het belangrijk dat er goed werk wordt geleverd? Gaat dat allemaal lukken zoals het er nu uit ziet? Waar zie je beren op de weg? Op deze manier kunnen jullie onderwerpen verzamelen die aan de ene kant duidelijkheid opleveren en aan de andere kant een verschil tussen beide. Geen probleem. Wat duidelijk is staat dan nu ook maar vast. Dat is gelukt en over de verschillen ga je samen in gesprek om die proberen weg te nemen. Deels door onderhandeling en deels omdat het grotere belang er niet mee is gediend het verschil te laten voortbestaan. Succes!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.