‘Mijn haren gaan recht overeind staan als mijn manager het heeft over ‘lekker out-of-the-box’ denken’

HR-medewerkster Caro wil graag dat alle werknemers zelfsturend, flexibel en out-of-the box gaan functioneren, maar sinds zijn burn-out raakt Thijs totaal van slag van zulk soort taal. Hij wil gewoon op de oude voet doorgaan en voelt niets voor verandering. Als Caro hem voor het blok zet, kan hij zijn emoties even niet meer de baas.

Thijs: ‘Vorige week had ik mijn functioneringsgesprek en daarin hebben we mijn POP besproken. Alleen die term al, alsof ik een klein kind ben dat met poppen speelt. Echt zo’n nieuwigheidje van Caro – the people’s manager – van HR. Moeten we opeens bedenken waar we over vijf jaar willen zijn in het bedrijf. Eerst begreep ik niet wat ze bedoelde, ik ben best tevreden met mijn kamer. Bleek het over mijn functie te gaan. Nou, daar ben ik ook best tevreden mee. Ik kan het in elk geval aan en daar ben ik heel blij mee. Ik ben niet zo’n held en ik hou ervan als alles overzichtelijk is en er niet te veel veranderingen zijn. Weet je, ik zou me best willen ontwikkelen, maar de gedachte aan een nieuwe functie en misschien nieuwe collega’s boezemt me zo veel angst in dat ik er ziek van wordt. Echt hoor, dat overdrijf ik niet. Tien jaar geleden had ik een burn-out en dat kwam vooral doordat mijn leidinggevende me de hele tijd liep te pushen. Toen heb ik besloten om me nooit meer zo te laten opjagen. Laat mij maar gewoon in de back-office blijven werken, dat is duidelijk en overzichtelijk, dat kan ik aan. Toen Caro kwam aanzetten met kreten als ‘je moet eruit halen wat erin zit’, ‘de lat hoog leggen’, ‘het bedrijf heeft recht op de beste versie van Thijs Jacobse’ en ‘ga in je kracht staan’ raakte ik zo in paniek dat ik ervan moest huilen. Ik zie de volgende burn-out alweer aankomen en ik weet niet of dat nog een keer overleef.’

Caro: ‘Ja, dat functioneringsgesprek met Thijs. Begon-ie opeens te huilen! De andere collega’s zijn allemaal heel enthousiast over de POP. Eindelijk de kans om helemaal out of the box te brainstormen over hun ideale baan. Wat ze al niet bedacht hebben! Echt heel innovatief. En dankzij dat extra geld voor scholing dat ik bij de directie heb losgepeuterd, kunnen we een paar flinke slagen slaan. Werknemers gelukkig = bedrijf gelukkig. Ik zie en soepel functionerend zelfsturend bedrijf voor me, zo’n beetje als bij Apple, met werknemers die vanuit hun creatieve kind werken en zo de mooiste oplossingen verzinnen. Toen ik dat beeld voor Thijs schetste en hem vroeg waar hij zichzelf zag in dat plaatje, nou, toen begon-ie dus te huilen! Ik wist niet hoe ik het had. Echt hoor, zo’n fossiel kunnen we in dit bedrijf gewoon niet gebruiken. Zelfs in de back-offce waait een frisse wind. Bovendien, ik zie een bedrijf voor me waarin mensen geen vaste functie hebben, waar ze allround inzetbaar zijn, net wat de organisatie op dat moment nodig heeft. Elke werknemer heeft zo veel meer kanten dan wij als bedrijf kennen, misschien zelfs dan hij of zij zelf kent en het zou zonde zijn als we die talenten niet zouden aanboren. The sky is the limit!

Dus ja, Thijs. Ik weet dat hij burn-out is geweest en ik kan me voorstellen dat dat een hele nare ervaring is. Alhoewel, het is ook een fantastische groeimogelijkheid, wat dat betreft benijd ik hem. Jammer dat hij niet op die energie heeft kunnen inpluggen.’

De mediator: ‘Okay! Nieuwe methode, frisse wind. Iedereen gelukkig. Of toch niet? Nee, dus want er is er 1 die niet meedoet. Vervelend, wat doe je daarmee, Caro? Dat is de vraag die op je bureau ligt. Hoe kun je nu iedereen meekrijgen in het hogere doel dat de organisatie voor ogen heeft? Je geeft aan dat je je kunt voorstellen dat de burn-out een nare ervaring zal zijn geweest. Kan je daar meer over vertellen. Op die manier zou je de ‘meerdere’ kanten van één van de werknemers kunnen leren kennen. En misschien wel die van een grotere groep. Niet iedereen kan of durft zich uit te spreken. Je loopt toch het risico dat het bedrijf het ondanks de mooie woorden niet accepteert als iemand ‘tegen’ reageert. Ga eens naast Thijs zitten op de bank en kijk met hem mee hoe zijn leefwereld is. Vervolgens kan Thijs eens naast jou komen zitten. Ervaar hoe dat voelt en hoe je samen tot nieuwe ontdekkingen komt. Out of the box en dat bedoel ik niet sarcastisch, maar dat is toch wat het bedrijf vraagt van jullie? Succes!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.