Gedoe op de werkvloer: ‘Mijn ooit zo positieve werknemer zie ik nu klanten afsnauwen’

Sinds een paar maanden is de altijd zo attente autoverkoper Guido veranderd in een kortaangebonden, bozige man die klanten eerder wegjaagt dan dat hij ze op hun gemak stelt. Zijn baas Tom ziet zijn omzet zienderogen afnemen. Hij begrijpt niet wat er aan de hand is en Guido wil er niet over praten.

Tom: ‘Guido is altijd een uitstekend verkoper geweest. Niet zo’n gladde autoverkoper zoals ze altijd worden neergezet in films en tv-series, maar iemand die niet alleen onze auto’s door en door kent, maar ook haarfijn aanvoelt wat de klant nodig heeft. Hij gaf mensen een goed gevoel, stelde ze op hun gemak, wist zijn informatie perfect te doseren en verkocht uiteindelijk, niet onbelangrijk, meer auto’s dan al mijn andere verkopers bij elkaar.

Maar de laatste maanden zie ik een hele andere Guido. Een ongeduldige man, soms op het botte af, die totaal geen belangstelling heeft voor zijn klanten. Het lijkt wel of het werk hem niet meer interesseert en ik heb al diverse klanten zien vertrekken waarvan ik dacht, daar had veel meer ingezeten.

‘Ik wil het nog een weekje aankijken, maar als er niets verandert, moet ik hem echt op non-actief zetten.’

Zijn collega’s hebben ook een verandering opgemerkt. Waar hij vroeger altijd een van de gangmakers was in de kantine, zit hij nu met een norse blik in een hoekje. Toen ik Guido op zijn gedrag aansprak, ontkende hij dat zijn gedrag was veranderd. Hij zei dat hij zijn werk nog even graag deed als voorheen en dat er helemaal geen klanten waren weggelopen. Ik begrijp er niets van. Guido werkt hier al zo lang, ik dacht dat we elkaar konden vertrouwen. Ik wil het nog een weekje aankijken, maar als er niets verandert, moet ik hem echt op non-actief zetten. Ik kan het me niet veroorloven om nog meer klanten te verliezen.’

Guido: ‘Ik heb me altijd honderd procent ingezet voor de zaak. Geen moeite was me te veel om klanten aan een auto te helpen en regelmatig heb ik in mijn vrije tijd een proefrit gemaakt omdat de klant alleen op dat moment tijd had. Niet dat Tom niet goed betaalt, ik verdien een best salaris. Maar mijn inzet is veel groter dan die van de andere verkopers. Daar zou wel iets tegenover mogen staan.

‘Als de kaarten zo liggen, ga ik dat ook echt niet vertellen.’

Ik weet dat het bedrijf geen vetpot is en dat Tom zelf ook keihard werkt. Maar toen ik hoorde dat hij Kevin zou meenemen naar die autobeurs in de VS, terwijl hij weet hoe graag ik daar een keer naartoe zou gaan, toen brak er iets in me. Kevin is Toms neef en sinds hij hier als monteur werkt, trekt Tom hem voor. Terwijl Kevin nog niet eens klaar is met de autovakschool. Alle interessante extraatjes gaan naar Kevin: een proefabonnement op een vakblad, een meet&greet bij de TT. Natuurlijk gun ik die jongen die pleziertjes, maar in de garage presteert hij niks. Alles moet hem worden uitgelegd. Terwijl ik de lastigste klanten aan een auto help. Dat steekt en ik merk dat ik niet meer zo gemotiveerd ben als voorheen. Laatst riep Guido me op het matje. Op hoge toon deelde hij mee dat ik mijn houding als de bliksem moest verbeteren omdat hij me anders zou ontslaan. Hij vroeg niet eens waarom mijn gedrag veranderd was. Nou, als de kaarten zo liggen, ga ik dat ook echt niet vertellen.’

De mediator: ‘Ik begrijp dat bij jou het vertrouwen in de zaak, of in Tom persoonlijk, een stuk minder is geworden, Guido. Tenminste zo lees ik het in jouw verhaal. Dat maakt het lastig om met elkaar in gesprek te gaan. Als dit zo doorgaat ben je straks een mooie baan kwijt met redelijk salaris volgens mij. En is Tom een uitstekende werknemer kwijt. Oftewel een einde aan een mooie samenwerking. Op zich niet erg, maar wel als het niet nodig had geweest. Tijd voor een gesprek? Wat heb jij nodig van Tom, Guido, om in gesprek te gaan? Of, hoe kan jij het vertrouwen van Guido winnen om in gesprek te komen, Tom? Guido ontslaan zou toch ook niet zijn wat de bedoeling is. En anders kan ik jullie wel wat verhalen vertellen over hoe dat gaat, zo’n exit. Héél vervelend, kost een hoop energie en het kost veel tijd om daar weer overheen te komen.

In de basis ligt het probleem. Ga naar die basis. Wat verwacht je van elkaar. En kun je dat nog steeds verwachten of zijn er andere omstandigheden of ontwikkelingen? Hoe overbrug je die verschillen? Want dat is wat nu niet is gebeurd waarschijnlijk. Dat dingen anders lopen hebben de meeste mensen begrip voor, maar dat ze er niet over worden geinformeerd, dat maakt veel relaties stuk. In gesprek dus en start voor het vertrouwen met een mediator erbij, al is het maar online.