Gedoe op de werkvloer: ‘Volgens mij wil ze me gewoon lozen’

Michaela voelt zich als een vis in het water in de bibliotheek, maar volgens Carla, haar leidinggevende, presteert ze ver onder de maat. Als Michaela op de man af vraagt waarom Carla haar niet ziet zitten, nodigt Carla een mediator uit. Michaela vraagt zich af wat daar achter zit.

Michaela: ‘Vier jaar geleden ben ik als vrijwilliger in deze bibliotheek gekomen. Na een jaar bood de toenmalige leidinggevende me een contract aan en sindsdien ben ik hier algemeen medewerker. Ik heb toen ook een cursus gedaan, maar nog voordat ik daarmee klaar was, vertrok die leidinggevende en werd Carla mijn baas.

Carla ziet mij gewoon niet zitten. Dat merk ik aan alles. Als ik haar iets vraag, reageert ze altijd met zo’n verveeld blik, alsof ik haar totaal niet boei. Andere collega’s krijgen cursussen aangeboden en Ellen, die nota bene een jaar na mij is binnengekomen, heeft al twee keer urenuitbreiding gekregen. Maar elke keer als ik Carla vraag of ik weer eens een cursus mag volgen of als ik zeg dat ik best meer uren wil draaien, wimpelt ze me af. Ik heb tientallen plannen aangedragen voor activiteiten: voorleesmiddagen, gastsprekers, exposities, maar Carla gaat er nooit op in. Terwijl ze andere collega’s wel de ruimte geeft om dingen te organiseren.

Laatst heb ik Carla op de man af gevraagd waarom ze mij zo weinig ruimte gaf en voor het eerst heb ik net zo lang doorgevraagd tot ik een reactie kreeg. Carla deed verschrikkelijk geïrriteerd en uiteindelijk stelde ze voor om dan ‘in godsnaam’ maar een mediator uit te nodigen. Ik weet niet wat ze daarmee wil en ik vertrouw het voor geen cent. Volgens mij wil ze me gewoon lozen en moet die mediator de kastanjes voor haar uit het vuur halen. Maar ik laat me niet wegpesten. Ik wil een onafhankelijke mediator.’

Carla: ‘Michaela is zo’n werknemer die je liever niet overneemt van een voorganger. Vol goede wil, daar niet van, heel enthousiast, maar te weinig bagage. Ze heeft totaal geen feeling voor het vak. Na drie jaar moet ik haar nog steeds uitleggen hoe ze een boekenkast moet inrichten. En die plannen waar ze soms mee komt aanzetten: laatst had ze bedacht dat we een of andere obscure dichter moesten uitnodigen – volgens mij was het haar neefje, of zo – “echt bohemien” noemde ze hem. Nou, ik kan je zo al vertellen dat daar geen hond op af komt. Maar daar blijft ze dan weken over doorzeuren. Knettergek word ik daarvan.

Helaas heeft mijn voorganger haar een vast contract gegeven, dus ontslag is niet zo makkelijk. Maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om haar meer uren te geven, ik zou niet weten wat ik haar zou moeten laten doen. En cursussen, dat is gewoon verspild geld. Wat er niet in zit aan inzicht en affiniteit, dat komt er ook met zo’n cursus niet uit.

Er komen binnenkort bezuinigingen en Michaela neemt de plek in van iemand waar ik wel wat aan zou hebben. Daarom wil ik haar proberen te overtuigen dat het beter is als ze uit zichzelf iets anders gaat doen, iets waar ze wel goed in is. Ik heb een mediator uitgenodigd voor dat gesprek, want ik voorzie weer van allerlei bezwaren en gezeur. Maar zoals het nu met haar gaat, dat is zonde van het geld.’

De mediator: ‘Tussen en met medewerkers is communicatie vaak een lastige kwestie. En dat veel werkgevers en leidinggevenden daarin tekort schieten wordt mij in veel mediations duidelijk. Wat is nu eigenlijk je vraag aan Michaela, Carla? Wil je dat Michaela gaat zeggen dat zij weg wil? Uit wat jullie schrijven heb ik niet de indruk dat Michaela dat zo ziet. Ze heeft het naar haar zin en krijgt de gelegenheid om wat te organiseren. Als de invulling niet goed is moet daar over gesproken worden. Nu wordt zij op het verkeerde been gezet. Het gevolg van situaties als deze is dat het hoger oploopt en escaleert. In het algemeen zal een medewerker als tegenreactie zich ziek kunnen melden. In die situatie ben je veel verder van huis en zal inderdaad de zorg die je beschrijft uitkomen, namelijk dat degene die je niet kwijt wil wel weg moet door de bezuinigingen, omdat Michaela in dit hypothetische geval ziek kan zijn. Een mediator als begeleider inschakelen om samen een gesprek te voeren is raadzaam. In dit gesprek kan aan de orde komen welke competenties je nodig hebt Carla. En jij weet dan ook dat het niet op jou persoonlijk is gemunt Michaela. Daarna kunnen er afspraken worden gemaakt over een vervolg van de samenwerking op een manier die voor jullie beiden werkt of over een einde van de samenwerking. Ook daar kan de mediator goed bij helpen.