Gedoe op het werk: ‘Waarom krijgt zij wel een kerstbonus?’

Toen Christa een jaar geleden tijdens de nieuwjaarstoespraak hoorde dat het bedrijf er slecht voorstond, besloot ze er dit jaar extra hard aan te trekken. Mede dankzij haar inzet draait de zaak nu weer goed, maar een kerstbonus, zo heeft ze begrepen, zit er niet in. Vorige week hoorde ze dat een collega die dit jaar veel minder heeft uitgevoerd wel een kerstbonus krijgt. Christa begrijpt er niets van.

Christa: ‘Ik werk al twintig jaar voor dit bedrijf. Eerst als receptioniste en sinds een paar jaar bij de ICT. Ik ben al een paar keer door een headhunter benaderd, maar dit bedrijf zit in mijn genen. Ik zou hier nooit weg kunnen gaan.

Het afgelopen jaar heb ik me letterlijk een slag in de rondte gewerkt. We stonden er helemaal niet goed voor, zoveel had Ruud, onze directeur, in zijn nieuwjaarstoespraak wel duidelijk gemaakt, dus ik dacht: tandje erbij, Christa. Avonden en weekenden lang zat ik achter de computer om onze programma’s te verbeteren en ons bedrijf beter zichtbaar te maken op internet. En het heeft gewerkt. De verkoopcijfers zijn gestegen.

Maar het lijkt wel of Ruud helemaal niet doorheeft wat ik allemaal heb gedaan. Na de presentatie van de verbeteringen die ik heb doorgevoerd kreeg ik een knikje en dat was het dan. Geen woord over al het werk dat ik had gedaan.

Wat me nog meer steekt is dat ik dit jaar geen bonus krijg. Ik bedoel, ik doe het graag voor de zaak en ik hoef geen applaus. Maar een beetje erkenning was wel fijn geweest.

Toen ik hoorde dat Chantal wel een bonus krijgt, had ik ‘m wel even zitten. Chantal! Die is de halve dag bezig om haar nagels te lakken, belt eindeloos met vriendinnen en zit uren naar buiten te staren. Chantal heeft dit jaar helemaal niets bijgedragen aan de zaak. Waarom krijgt zij wel een bonus en ik niet? Misschien moet ik toch maar een andere baan zoeken.’

Ruud: ‘Gisteren had ik een boze Christa aan mijn bureau. Ik weet niet hoe ze erachter is gekomen, maar ze had ontdekt dat ik Chantal een kerstbonus heb gegeven en haar niet. De zaak draait weliswaar beter dan vorig jaar, maar ik kan maar één bonus per jaar uitdelen. Christa vond dat zij daar recht op had.

Wat Christa niet weet, is dat Chantal privé een heel moeilijk jaar heeft gehad. Haar man is negen maanden geleden overleden in een tragisch ongeluk en hun zoon van negen, die naast hem zat, die was ook op slag dood. Chantal was er natuurlijk kapot van. De eerste weken zat ze thuis, maar toen smeekte ze me bijna of ze alsjeblieft weer mocht komen werken. Alleen thuis zitten met een dochtertje van vier, dat hield ze niet vol.

Sindsdien werkt ze op therapeutische basis. Haar salaris wordt aangevuld vanuit de ziektewet. Ik help haar zo goed als ik kan en die kerstbonus is daar onderdeel van.

Volgens mij kennen Chantal en Christa elkaar niet en Chantal wil niet dat ik op de zaak vertel wat haar is overkomen. Ik weet toevallig dat Christa’s man een goede baan heeft en dat ze met Christa’s inkomen erbij riant kunnen leven. Chantal staat er met een parttime inkomen en een dochtertje van vier heel wat slechter voor.

Ik begrijp wel dat Christa jaloers is. Ik weet dat ze hard gewerkt heeft en misschien moet ik haar eens een pluimpje geven, maar die bonus voor Chantal, daar heeft ze niets mee te maken.’

De mediator: ‘Wat doet het met jou Ruud als je het verhaal van Christa hoort? Is het werkelijk zo dat zij om de bonus vraagt? Of is het het welbekende ontbrekende compliment? Het is de vraag of jij het werk van Christa net zo waardeert als zij aangeeft dat het gewaardeerd zou moeten worden. Soms ziet een leidinggevende het anders en is het resultaat veel minder groot dan een werknemer er tegenaan kijkt. Toch klinkt het niet zo als ik je reactie lees. Hoe zou je hier dan mee kunnen omgaan? Christa, je bent boos geworden op Ruud. Dat is heel heftig. Heeft het je geholpen? Misschien lucht het op. Maar waarschijnlijk levert het per saldo niets op. Sommige leidinggevenden moet je een beetje leren dat je het prettig vindt om een compliment te krijgen. Vertel het Ruud gewoon! In plaats van de discussie kan hij misschien begrip opbrengen voor het gebrek aan waardering. Aan de andere kant kom je samen ook iets meer in gesprek over de dieper liggende onderwerpen op het werk. Waardering is iets om te bespreken, maar ook de verwachting die je allebei hebt voor de komende tijd of over elkaar. En wellicht komt er dan ook een aanvaardbare uitleg voor de bonus!

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

