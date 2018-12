Gedoe op de werkvloer: ‘mijn overwerk wordt niet uitbetaald, wat moet ik nu?’

Danny, een van de meubelmakers in het timmerbedrijf van Steef, is een super-relaxte vent. Hij laat zich niet opjagen en als hij een shagje wil roken, gaat hij een shagje roken. Steef knijpt een oogje toe omdat Danny goed werk levert en ook buiten werktijd nooit te beroerd is om even naar de werkplaats te komen. Maar als Danny begint over betaling van overwerk en hij bovendien weigert om in de kerstvakantie door te werken, is Steef er helemaal klaar mee.

Lees ook de casus van vorige week: Waarom krijgt zij wel een kerstbonus?

Danny: ‘Steef denkt zeker dat ik niks beters te doen heb. Dat hij dag en nacht in dat timmerbedrijf van hem bezig is, wil nog niet zeggen dat we dat allemaal willen. En hij vráágt ook niet of ik kan komen, hij beveelt het gewoon.

Het komt wel vaker voor dat Steef ’s avonds of in het weekend opbelt dat ik moet langskomen. Dan is-ie in zijn eentje aan het werk en dan kan-ie niet verder of hij heeft een extra paar handen nodig. Als ik tijd heb, ga ik er meestal wel even naartoe. Het is hier vlakbij en vaak is het binnen een halfuurtje gefikst. Maar als je al die halfuurtjes bij elkaar optelt, heb ik inmiddels dagen, zo geen weken extra gewerkt. En Steef betaalt ‘uit principe’ nooit overwerk uit. Toen ik daar een paar maanden geleden iets over zei, deed hij of hij me niet hoorde. Ik had geen zin in ruzie, dus ik heb het maar zo gelaten.

Maar toen hij vorige week zei dat hij een grote order had binnengehaald en dat ik ‘dus’ in de kerstvakantie moest doorwerken, heb ik dat geweigerd. De familie van mijn vrouw komt uit Duitsland over en dat is altijd heel gezellig. Ik heb deze vrije dagen ruim op tijd opgenomen, dus hij vraagt maar iemand anders.

Steef deed eerst heel zielig, zei dat hij bijna failliet ging en zo, en vervolgens dreigde hij me op staande voet te ontslaan. Nou, hij doet maar. Ik heb zo een andere baan.’

Steef: ‘Danny is een handige jongen en het bedrijf heeft veel aan hem te danken. De andere jongens zijn lang niet zo ervaren als hij. Ze kunnen wel goed timmeren, maar specifieke dingen, speciale wensen van de klant, dat kunnen ze nog niet aan. Daar heb ik Danny voor.

Daar zit wel een prijskaartje aan. Danny loopt er namelijk graag de kantjes vanaf. ’s Ochtends begint hij altijd met een kopje koffie en een shagje en de rest van de dag doet hij het ook heel rustig aan. Soms is hij opeens een halfuur weg, even zijn kinderen van school halen of een boodschap doen.

Ik vind dat niet erg omdat hij goed werk levert en ik in noodgevallen altijd op hem kan rekenen. Maar toen hij laatst over het uitbetalen van overwerk begon, dacht ik: ja maat, als we dat lanterfanten, die rookpauzes en al die privéboodschappen bij elkaar optellen, weegt dat ruimschoots op tegen die paar keer dat jij me uit de brand hebt geholpen. Ik had geen zin in ruzie, dus ik heb gedaan of ik het niet gehoord had. Ik dacht dat de boodschap wel was overgekomen.

Niet dus. Want toen ik hem vorige week vertelde dat we een spoedorder hadden en vroeg of hij in de kerstvakantie een paar dagen wilde werken, weigerde hij botweg. En hij begon wéér over het uitbetalen van overwerk. Ja, als hij het zo speelt dan ben ik er gauw klaar mee. Dan mag hij wat mij betreft direct ophoepelen.’

De mediator: ‘In ieder geval één ding hebben jullie gemeen. Een paar maanden gelden hadden jullie allebei geen zin in ruzie. Wat had je gedaan als je toen wist wat je nu weet, namelijk dat je zo tegenover elkaar zou komen te staan? Wellicht had je dan duidelijker geweest in wat je werkelijk bedoelde in plaats van het in te slikken. Nu moet er eerst weer gewerkt worden aan het vertrouwen tussen jullie. Zonde van de energie. Als we de tijd terug zouden draaien, hoe zouden jullie dan in gesprek gaan hierover? Waarschijnlijk zal Steef wat vertellen over het gemak waarop Danny zijn eigen tijd neemt. Danny zal waarschijnlijk zeggen dat hij best wel veel uurtjes maakt. Per saldo zal Danny ook zeggen dat hij het wel naar zijn zin heeft zo en zal Steef zeggen dat hij wel blij is met de expertise van Danny. Welke verwachtingen hebben jullie daarbij? Steef blijkbaar dat hij door de ruimte te geven aan Danny dat hij Danny ook kan bellen buiten werktijd. En Danny, jouw verwachting is dat je met al je werk wel wat krediet hebt opgebouwd en dat je tijdens de kerst dus je aangevraagde dagen kunt opnemen. Als we dit nu eens met elkaar aan tafel op ons gemak bekijken. Laten we nóg eens luisteren naar wat ieder te zeggen heeft en wat het betekent voor hem. Nu hebben jullie allebei wat in te brengen, ervaren jullie dat ook zo? Dan ga je nu samen afspraken maken als 2 volwassen mensen voor wie het prettig is als ze nog een paar jaartjes kunnen samenwerken.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.