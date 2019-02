Geen date voor Valentijnsdag? Vier vandaag Galentine’s Day met vriendinnen

Valentijnsdag staat weer voor de deur. Waar de dag voor mensen met een relatie een goed excuus is om wat leuks te gaan doen, is er voor singles niet zo veel aan. Maar waarom zou je niet je vriendinnen wat extra in het zonnetje zetten? Ook daar is een speciale dag voor, genaamd Galentine’s Day.

Galentine’s Day vindt plaats op 13 februari, een dag voor Valentijnsdag. Ook voor vrouwen die een relatie hebben is het dus perfect, want je hoeft géén keuzes te maken tussen je vriendinnen en je partner.

Waardering

De dag is dan ook niet bedoeld als een soort tegenreactie op Valentijnsdag; het is een dag waarop je je waardering uitspreekt naar je vriendinnen en ze wat extra liefde geeft. Galentine’s Day is tot stand gekomen als grap in de NBC-serie Parks and Recreation, maar het lijkt ons het uitgelezen moment om een avond met vriendinnen in te lassen.

En hoe kun je de dag beter vieren dan met een avond vol typische vrouwendingen? Versier het huis met slingers, bak een heerlijke red velvet taart, vul de tafel met lekkere hapjes en ga met een pot Ben & Jerry’s per persoon – in gezellige pyjama’s – op de bank liggen. Maskertje en een tranentrekkende film erbij, en jullie avond is compleet. Precies zoals jullie dat vroeger deden!

Bron: The Sun, Buzzfeed | Beeld: iStock