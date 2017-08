Gek op gin-tonic? Dan is deze baan je op het lijf geschreven

Word jij al blij wanneer je er alleen al aan denkt dat je dit weekend weer aan de gin-tonics gaat? Dan moet je echt even verder lezen, want deze vacature is jou waarschijnlijk op het lijf geschreven.

Bij Manchester Three Rivers Gin – een gin-distilleerderij – hebben ze namelijk een vacature openstaan. Ze zijn op zoek naar een fulltime gin experience host!

Bij de distilleerderij zijn ze op zoek naar een gin experience host/distilleerassistent die gepassioneerd, toegewijd en leergierig is. Een andere belangrijke vereiste is dat je gek bent op gin(!). Je takenpakket zal bestaan uit het organiseren en geven van tours door de distilleerderij in Manchester.

Solliciteren

Denk je dat jij de geschikte kandidaat bent? Stuur je cv en motivatie dan naar cv@manchesterthreerivers.com.

Beeld iStock